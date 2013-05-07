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Сколько стоит честь олигарха

Российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов подал судебный иск с требованием удалить из интернета три статьи, в которых его имя упоминалось в связке с криминальными авторитетами. По сообщению информационного агентства РБК, моральный вред миллиардер оценил в 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, миллиардер возмутился тем, что его имя ставят в один ряд с именем вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова), осужденного за вымогательство, другими криминальными авторитетами.

Ранее А. Усманов подавал иск о защите чести и достоинства против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Миллиардер оспаривал утверждение, что в качестве взятки передал премьер-министру Дмитрию Медведеву земельный участок на Рублевке. Кроме того, Усманов оспаривал ряд утверждений, содержащихся в фильме «Он вам не Димон». Суд обязал Навального вырезать некоторые фрагменты фильма.

Сколько стоит честь олигарха


Соб. инф.



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Просмотров: 397     4 декабря 2018


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