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Сто дней и два года

4 декабря 2016 года состоялись внеочередные выборы президента Узбекистана, на которых 88, 6 процента голосов избирателей получил действующий премьер Шавкат Мирзиёев. Человек, в период правления Ислама Каримова практически никогда не выходивший из тени, за три месяца снискал симпатии сограждан. И это притом, что предыдущие лет десять именем премьера только что детей не пугали. Временно получившему полномочия главы государства, удалось кардинально изменить отношение к себе почти шестнадцати миллионов избирателей, ранее не испытывавших к нему особых симпатий.

Скажем больше – Шавкат Мирзиёев за минимально короткий срок сумел максимально развернуть в свою сторону практически все социальные группы населения, вселив в каждую надежду на лучшую жизнь в лучшей, нежели сегодня, стране. Люди голосовали за него не потому, что он обещал твердо следовать курсу первого президента Узбекистана, а интуитивно почувствовав за окном легкий ветерок свободы и демократии, о которых так долго говорили со всех трибун, но которые по-прежнему оставались такими же призрачными, как и обещанное великое будущее. Голосовали в надежде, что он действительно пришёл дать им волю.

Сто дней и два года


Редакция



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Просмотров: 1373     4 декабря 2018


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