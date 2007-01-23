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От греха подальше

5 декабря Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции распространил официальное заявление, подтвердившее факт приобретения 100-процентной доли Telia Cоmpany AB в уставном фонде ООО Coscom, работающего под брендом Ucell. Часами ранее шведо-финская Telia сообщила о продаже своей доли в Ucell за 215 миллионов долларов без учета долгов. Какова общая сумма долга, в сообщении не сказано, непонятно и кто будет платить по долгам.

Таким образом в Узбекистане стало больше ещё одной государственной телекоммуникационной компанией. Сегодня их уже три – UMS, Uzmobile и Ucell. Новым генеральным директором Ucell, имеющей 7,3 миллиона абонентов, стал Владимир Кравченко, ранее возглавлявший Uzmobile.

Напомним, что решение уйти из Средней Азии Telia приняла после коррупционного скандала, связанного с дачей крупных взяток в Узбекистане. Надо полагать, от греха подальше.

От греха подальше


Соб. инф.



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Просмотров: 288     6 декабря 2018


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