Напомним, что решение уйти из Средней Азии Telia приняла после коррупционного скандала, связанного с дачей крупных взяток в Узбекистане. Надо полагать, от греха подальше.









5 декабря Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции распространил официальное заявление, подтвердившее факт приобретения 100-процентной доли Telia Cоmpany AB в уставном фонде ООО Coscom, работающего под брендом Ucell. Часами ранее шведо-финская Telia сообщила о продаже своей доли в Ucell за 215 миллионов долларов без учета долгов. Какова общая сумма долга, в сообщении не сказано, непонятно и кто будет платить по долгам.Таким образом в Узбекистане стало больше ещё одной государственной телекоммуникационной компанией. Сегодня их уже три – UMS, Uzmobile и Ucell. Новым генеральным директором Ucell, имеющей 7,3 миллиона абонентов, стал Владимир Кравченко, ранее возглавлявший Uzmobile.