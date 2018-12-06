В чьих карманах осели деньги

15 ноября в материале «Кто заплатит за Ислама Каримова» мы рассказали историю предпринимателя Кахрамона Ибрагимова, с которым не произвели полный расчет за строительно-отделочные работы, выполненные в комплексе «Оксарой», трансформированном в музей памяти первого президента Узбекистана.

Прошло более двух недель с того дня, однако больше из администрации никто не звонил и денег вернуть не предлагал. По имеющимся (далеко не полным) данным, кроме К. Ибрагимова, заказчики полностью не рассчитались за проектные (100 миллионов), сантехнические (120 миллионов) работы, поставку гранита (300 миллионов) и еще много чего. Если взять за основу, что на реконструкцию резиденции «Оксарой» было выделено 4 миллиарда сумов, так и хочется спросить, в чьих карманах осело минимум 20 процентов от них?









На следующий день после публикации предпринимателю позвонили из администрации действующего главы государства, выразив неподдельно искреннее удивление фактом недоплаты. Получив подтверждение размеров задолженности в 156 миллионов сумов, предпринимателя клятвенно заверили, что в кратчайшие сроки ему выплатят всё в полном объеме.