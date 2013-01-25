6 декабря в Санкт-Петербурге президент Узбекистана принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников СНГ. Заседание прошло в формате дружеского обеда, за которым каждый присутствующий мог поднять интересующую его тему.









На обед с Владимиром Путиным в северной столице России также прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.