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За вклад и преданность

1 декабря на ежегодном конгрессе Азиатской федерации тенниса, состоявшемся в столице Филиппин, президенту федерации тенниса Узбекистана Рустаму Иноятову вручена именная награда «За неоценимый вклад в развитие тенниса в Узбекистане и многолетнюю преданность теннису». Национальная федерация тенниса нашей страны удостоена специальной награды «За выдающийся прогресс в развитии мирового тенниса».

Напомним, что генерал-полковник Р. Иноятов без малого четверть века возглавлял Службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Сейчас он - советник президента страны и член Сената. Федерацию патронирует без малого двадцать лет.

За вклад и преданность


Соб. инф.



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Просмотров: 1130     7 декабря 2018


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