За вклад и преданность



1 декабря на ежегодном конгрессе Азиатской федерации тенниса, состоявшемся в столице Филиппин, президенту федерации тенниса Узбекистана Рустаму Иноятову вручена именная награда «За неоценимый вклад в развитие тенниса в Узбекистане и многолетнюю преданность теннису». Национальная федерация тенниса нашей страны удостоена специальной награды «За выдающийся прогресс в развитии мирового тенниса».



Напомним, что генерал-полковник Р. Иноятов без малого четверть века возглавлял Службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Сейчас он - советник президента страны и член Сената. Федерацию патронирует без малого двадцать лет.



