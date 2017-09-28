За вклад и преданность

1 декабря на ежегодном конгрессе Азиатской федерации тенниса, состоявшемся в столице Филиппин, президенту федерации тенниса Узбекистана Рустаму Иноятову вручена именная награда «За неоценимый вклад в развитие тенниса в Узбекистане и многолетнюю преданность теннису». Национальная федерация тенниса нашей страны удостоена специальной награды «За выдающийся прогресс в развитии мирового тенниса».
Напомним, что генерал-полковник Р. Иноятов без малого четверть века возглавлял Службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Сейчас он - советник президента страны и член Сената. Федерацию патронирует без малого двадцать лет.
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