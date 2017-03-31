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Дари дори ясно

6 декабря в Ташкенте подписан договор между Центром управления государственными активами при Госкомконкуренции и американской компанией United Investment Healthckar Group о передаче в доверительное управление АК «Дори дармон» сроком на пять лет. Спустя сутки представители компании в сопровождении председателя правления «Дори дармон» Равшана Азимова, встретились с журналистами. Цель встречи – развеять циркулирующие в интернете слухи о сомнительном статусе «американского управляющего».

Заокеанских бизнесменов представляли два классических янки – Джордж (он же Георгий) Павленишвили и Эндрю (он же Сандро) Урушадзе. Первый – гражданин США, юрист, специализирующийся на международных инвестициях и проектном финансировании. Второй – два года подряд возглавлял Министерство труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии, а также работал советником по политическим вопросам на Украине и в Казахстане.

В тёплой и дружественной обстановке, под красное вино, холодные, горячие закуски и десерт, гости рассказали, как о своей компании, так и плачевной ситуации в аптечной сети «Дори дармон». К примеру, о том, что только за 11 месяцев этого года задолженность АК перед партнерами составила 125,4 миллиарда сумов, а перед банками - 54 миллиарда. Погасить её – одна из первоочередных задач привлеченных к управлению бизнесменов.

Сравнив аптеки в США с аптеками Узбекистана, самоотверженные американские предприниматели обозначили радужные перспективы «Дори дармон» с обширным ассортиментом препаратов и доступными ценами. Справедливости ради, необходимо отметить, что каждому из присутствующих по возможности они пожелали обходиться вообще без лекарств.

Каверзных вопросов от журналистов не прозвучало. Разве - предположение, что как только аптеки «Дори дармон» станут прибыльными и будут соответствовать общепринятым мировым стандартам, найдутся причины для досрочного расторжения договора с United Investment Healthckar Group и появятся желающие приватизировать сеть. Естественно, из благих побуждений – освободить государство от несвойственных ему функций.

Встреча завершилась полным взаимопониманием и коллективной фотографией на память.

Дари дори ясно


Соб. инф.



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Просмотров: 1202     9 декабря 2018


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