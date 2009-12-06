Джейраны и олени обречены на голод



3 – 8 декабря 2018 года



Все ведущие газеты Узбекистана 5 декабря опубликовали постановление президента «О дополнительных мерах по поддержке ускоренного развития шелковой отрасли в республике».



В печати 7 распространен отчет УзА под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял участие в неформальном саммите СНГ». В нем говорится, что «за последний период наша страна присоединилась к 10 органам отраслевого сотрудничества Содружества. Узбекистан стал полноправным членом Межпарламентской ассамблеи, присоединился к деятельности Координационного совета по карантину растений, Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Совета по вопросам агропромышленного комплекса, Комиссии по использованию атомной энергии в мирных целях, Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, рабочей группы высокого уровня по разработке Соглашения о зоне свободной торговли услугами СНГ и другим».



В субботних номерах газет опубликован большой доклад президента на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции под заголовком «Всесторонне развитое поколение – основа великого будущего, созидательный труд народа – основа благополучной жизни, дружба и сотрудничество – гарантия процветания».



В этот же день в печати публикуются указ «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» и постановление президента «О мерах по организации деятельности Министерства здравоохранения Республики Узбекистан».



Ряд ведущих изданий 5 декабря перепечатали статью «Мирная революция Президента Шавката Мирзиеева», опубликованную, как написано, в «престижном испанском интернет-издании Diario Arbat. Речь о реформах в сфере внешней и внутренней политики.



Республиканские издания перепечатали материал УзА, озаглавленный «Представлен проект Стратегии развития Узбекистана до 2035 года». «В проекте Стратегии по каждой сфере указаны прогнозы, этапы и конкретные сроки реализации реформ, необходимых для достижения намеченных рубежей, – отметил исполнительный директор Центра «Стратегия развития» Акмал Бурханов. – К примеру, если сегодня доля туризма в валовом внутреннем продукте нашей страны составляет 1,4 процента, то к 2035 году планируется довести ее до 28 процентов. Или же предусматривается доведение количества производимых автомобилей до 300 тысяч в год, увеличить занятость в отрасли в 1,5 раза. Эти и многие другие планы, изложенные в проекте, а также механизмы их достижения позволят создать благоприятные условия для занятия Узбекистаном прочного места в числе развитых стран», - пишет УзА.



Газеты «Халк сузи и «Народное слово» 6 декабря опубликовали «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». В нем говорится о созыве семнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 13 декабря текущего года в городе Ташкенте.



В газете «Народное слово» 7 декабря опубликована реплика под заголовком «Сколько бы ни обращался в хокомият, бесполезно…». Автор пишет о большом количестве жалоб граждан на попытки построить жилые комплексы на территориях дворов между домами. «Жалобы с проблемами, так или иначе связанными с жильем, довольно часто направляют и в нашу редакцию. Особенно много их от ташкентцев», - пишет автор.



В другой реплике «Вопросы к фармацевтам остались без ответов» журналисты пишут, что им так не удалось получить ответы на свои вопросы от вновь созданного Агентства по развитию. фармацевтической отрасли при Минздраве страны.



«Правда Востока» 5 декабря опубликовала большую статью под заголовком «Свой рецепт благополучия». В ней рассказывается о том, что на днях произошло еще одно важное событие - презентована «Дорожная карта основных направлений структурных реформ на 2019-2021 годы», разработанная министерствами экономики и финансов совместно с рабочей группой Всемирного банка, исходя из ключевых задач Стратегии действий. «Реализация основной части этих планов, кроме поддержания макроэкономической стабильности, связана с сокращением участия государства в различных сферах.



«В стране создается основа для развития государственно-частного партнерства (ГЧП), - отметил заместитель Премьер-министра, министр финансов Жамшид Кучкаров. - Это необходимые и болезненные меры, так как связаны с ценообразованием. Такой этап прошли многие страны, и мы в определенной степени запоздали. Государство не должно быть производителем товара. Приоритетная его задача в реформах заключается в том, чтобы сложные шаги совершить гладко и без потерь», - говорится в статье.



В этом же издании 4 декабря под рубрикой «Проблема» опубликован критический материал под заголовком «Жилье построили, но… не достроили». Речь - о жилье, которое возводит ООО «Кишлок курилиш инвест». Жители Бухарской области жалуются, что у них взяли деньги, а обещанного жилья либо не дают, либо оно такого качества, что жить в таких домах невозможно. Журналист, посетивший новостройки, пишет: «Откровенно говоря, дома там не производят впечатления построенных в прошлом году. Фундамент многих дал осадку, в стенах - огромные трещины. А некоторым местным жителям пришлось заново стелить полы, менять двери и окна, устанавливать сантехнику».



Газета Uzbekistan Today опубликовала обзорный материал под заголовком «Бокс в нокдауне…Его могут исключить из олимпийской программы Токио-2020». Автор пишет о том, что МОК объявил о «заморозке» соревнований по боксу на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Причиной стало избрание президентом Международной федерации любительского бокса Гафура Рахимова, против которого Минфин США ввел санкции. «Гафур Рахимов неоднократно заявлял, что готов подать в отставку, в случае, если это будут нужно для сохранения бокса в олимпийской программе. Может так и нужно сделать! Ведь бокс для Узбекистана – особый вид спорта, который принес нашим спортсменам медали различного достоинства на многих Олимпиадах», - пишет газета.



Газета XXI Asr опубликовала реплику о том, что журналистов пригласили в медиатур в связи с открытием автобусного рейса «Ташкент-Ходжент-Коканд». Однако, представителей СМИ, собравшихся для поездки, в последний момент высадили из автобуса представители Агентства транспорта, объяснив, что поездка будет для специалистов и прессу, возможно, пригласят в другой раз. «В пресс-службе агентства даже не извинились», - пишет автор заметки.



Ряд изданий перепечатали два материала УзА об уголовных делах над торговцами автомобилей в Ферганской области. В первом случае рассказывается о жителе Маргилана, который изготавливал поддельные договора на поставку автомашин GM Uzbekistan. Ему удалось обмануть больше 50 человек и заполучить у них 760 тысяч долларов. Мошенник приговорен к 9 годам лишения свободы. В другом случае на судебной скамье оказался завскладом «Ферганаавтосавдо». С июля 2017 по май 2018 года ему удалось обмануть 71 человека и завладеть 9 млрд 329 миллионами сумов. Он также осужден к 9 годам тюремного заключения.



В еженедельном издании «Жамият» опубликована статья под заголовком «Почему плачет джейран?». Автор пишет о том, что сетка, окружающая питомник для джейранов в Бухарской области, требует восстановления. Работники питомника также сообщают, что в зимние месяцы для животных не хватит заготовленных кормов и нужна помощь. По их данным, в питомнике содержится 997 джейранов, 48 горных баранов, три бухарских оленя, 24 лошади Пржевальского и 138 куланов.



В газете «Махалла» 4 декабря опубликована статья о проблемах поставки угля в учебные заведения Джизакской области. Материал под рубрикой «Горькая правда» публикуется под заголовком «Вместо угля глина и крошка». В школах области жалуются, что обещанные объемы топлива так и не доставлены. Но главная беда заключается в том, что брикеты угля, поставляемые для учебных заведений, большой частью оказываются спрессованной глиной…







Все ведущие газеты Узбекистана 5 декабря опубликовали постановление президента «О дополнительных мерах по поддержке ускоренного развития шелковой отрасли в республике».В печати 7 распространен отчет УзА под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял участие в неформальном саммите СНГ». В нем говорится, что «за последний период наша страна присоединилась к 10 органам отраслевого сотрудничества Содружества. Узбекистан стал полноправным членом Межпарламентской ассамблеи, присоединился к деятельности Координационного совета по карантину растений, Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Совета по вопросам агропромышленного комплекса, Комиссии по использованию атомной энергии в мирных целях, Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, рабочей группы высокого уровня по разработке Соглашения о зоне свободной торговли услугами СНГ и другим».В субботних номерах газет опубликован большой доклад президента на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции под заголовком «Всесторонне развитое поколение – основа великого будущего, созидательный труд народа – основа благополучной жизни, дружба и сотрудничество – гарантия процветания».В этот же день в печати публикуются указ «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» и постановление президента «О мерах по организации деятельности Министерства здравоохранения Республики Узбекистан».Ряд ведущих изданий 5 декабря перепечатали статью «Мирная революция Президента Шавката Мирзиеева», опубликованную, как написано, в «престижном испанском интернет-издании Diario Arbat. Речь о реформах в сфере внешней и внутренней политики.Республиканские издания перепечатали материал УзА, озаглавленный «Представлен проект Стратегии развития Узбекистана до 2035 года». «В проекте Стратегии по каждой сфере указаны прогнозы, этапы и конкретные сроки реализации реформ, необходимых для достижения намеченных рубежей, – отметил исполнительный директор Центра «Стратегия развития» Акмал Бурханов. – К примеру, если сегодня доля туризма в валовом внутреннем продукте нашей страны составляет 1,4 процента, то к 2035 году планируется довести ее до 28 процентов. Или же предусматривается доведение количества производимых автомобилей до 300 тысяч в год, увеличить занятость в отрасли в 1,5 раза. Эти и многие другие планы, изложенные в проекте, а также механизмы их достижения позволят создать благоприятные условия для занятия Узбекистаном прочного места в числе развитых стран», - пишет УзА.Газеты «Халк сузи и «Народное слово» 6 декабря опубликовали «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». В нем говорится о созыве семнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 13 декабря текущего года в городе Ташкенте.В газете «Народное слово» 7 декабря опубликована реплика под заголовком «Сколько бы ни обращался в хокомият, бесполезно…». Автор пишет о большом количестве жалоб граждан на попытки построить жилые комплексы на территориях дворов между домами. «Жалобы с проблемами, так или иначе связанными с жильем, довольно часто направляют и в нашу редакцию. Особенно много их от ташкентцев», - пишет автор.В другой реплике «Вопросы к фармацевтам остались без ответов» журналисты пишут, что им так не удалось получить ответы на свои вопросы от вновь созданного Агентства по развитию. фармацевтической отрасли при Минздраве страны.«Правда Востока» 5 декабря опубликовала большую статью под заголовком «Свой рецепт благополучия». В ней рассказывается о том, что на днях произошло еще одно важное событие - презентована «Дорожная карта основных направлений структурных реформ на 2019-2021 годы», разработанная министерствами экономики и финансов совместно с рабочей группой Всемирного банка, исходя из ключевых задач Стратегии действий. «Реализация основной части этих планов, кроме поддержания макроэкономической стабильности, связана с сокращением участия государства в различных сферах.«В стране создается основа для развития государственно-частного партнерства (ГЧП), - отметил заместитель Премьер-министра, министр финансов Жамшид Кучкаров. - Это необходимые и болезненные меры, так как связаны с ценообразованием. Такой этап прошли многие страны, и мы в определенной степени запоздали. Государство не должно быть производителем товара. Приоритетная его задача в реформах заключается в том, чтобы сложные шаги совершить гладко и без потерь», - говорится в статье.В этом же издании 4 декабря под рубрикой «Проблема» опубликован критический материал под заголовком «Жилье построили, но… не достроили». Речь - о жилье, которое возводит ООО «Кишлок курилиш инвест». Жители Бухарской области жалуются, что у них взяли деньги, а обещанного жилья либо не дают, либо оно такого качества, что жить в таких домах невозможно. Журналист, посетивший новостройки, пишет: «Откровенно говоря, дома там не производят впечатления построенных в прошлом году. Фундамент многих дал осадку, в стенах - огромные трещины. А некоторым местным жителям пришлось заново стелить полы, менять двери и окна, устанавливать сантехнику».Газета Uzbekistan Today опубликовала обзорный материал под заголовком «Бокс в нокдауне…Его могут исключить из олимпийской программы Токио-2020». Автор пишет о том, что МОК объявил о «заморозке» соревнований по боксу на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Причиной стало избрание президентом Международной федерации любительского бокса Гафура Рахимова, против которого Минфин США ввел санкции. «Гафур Рахимов неоднократно заявлял, что готов подать в отставку, в случае, если это будут нужно для сохранения бокса в олимпийской программе. Может так и нужно сделать! Ведь бокс для Узбекистана – особый вид спорта, который принес нашим спортсменам медали различного достоинства на многих Олимпиадах», - пишет газета.Газета XXI Asr опубликовала реплику о том, что журналистов пригласили в медиатур в связи с открытием автобусного рейса «Ташкент-Ходжент-Коканд». Однако, представителей СМИ, собравшихся для поездки, в последний момент высадили из автобуса представители Агентства транспорта, объяснив, что поездка будет для специалистов и прессу, возможно, пригласят в другой раз. «В пресс-службе агентства даже не извинились», - пишет автор заметки.Ряд изданий перепечатали два материала УзА об уголовных делах над торговцами автомобилей в Ферганской области. В первом случае рассказывается о жителе Маргилана, который изготавливал поддельные договора на поставку автомашин GM Uzbekistan. Ему удалось обмануть больше 50 человек и заполучить у них 760 тысяч долларов. Мошенник приговорен к 9 годам лишения свободы. В другом случае на судебной скамье оказался завскладом «Ферганаавтосавдо». С июля 2017 по май 2018 года ему удалось обмануть 71 человека и завладеть 9 млрд 329 миллионами сумов. Он также осужден к 9 годам тюремного заключения.В еженедельном издании «Жамият» опубликована статья под заголовком «Почему плачет джейран?». Автор пишет о том, что сетка, окружающая питомник для джейранов в Бухарской области, требует восстановления. Работники питомника также сообщают, что в зимние месяцы для животных не хватит заготовленных кормов и нужна помощь. По их данным, в питомнике содержится 997 джейранов, 48 горных баранов, три бухарских оленя, 24 лошади Пржевальского и 138 куланов.