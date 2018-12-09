Конфликт интересов



7 декабря в Ташкенте состоялось торжественное собрание партийно-хозяйственного актива республики, приуроченное к 26-й годовщине со дня принятия Конституции Узбекистана. С докладом на нём выступил президент страны Шавкат Мирзиёев.



В ходе выступления глава государства процитировал средневекового полководца, памятник которому установлен в центре Ташкента, средневекового поэта, чьим именем назван театр оперы и балеты, и древнего китайского философа, чей образ в Узбекистане увековечить еще не успели.



Детально и обстоятельно отметив произошедшие за последние два года позитивные перемены, президент высказал и претензии. Досталось представителям всех трех ветвей власти и немного – четвертой.



В частности, президент предложил пересмотреть критерии отбора кандидатов в судьи, систематизировать борьбу с коррупцией, упрекнул парламент в безынициативности, а правительство – в неспособности своевременно и адекватно реагировать на требования времени. Представителям средств массовой информации было указано на нехватку решимости и профессионализма.



Словом, всем сестрам по серьгам, без персонификации. Как-никак, доклад был приурочен к празднику. Публичные выволочки в подобных ситуациях не приняты, что вовсе не означает отсутствия перспективы радикальной административной реформы, сопровождаемой неизбежными оргвыводами. Похоже, это вопрос ближайшего времени. Отпразднуем – и начнется.



Впечатления. Главу государства явно не устраивают темпы социально-экономических реформ. Именно так, а не наоборот. Это тот случай, когда от перемены мест слагаемых меняется сумма. Государство должно обеспечить комфортную жизнь граждан, гарантировав им доступное и качественное образование, медицинское обслуживание и социальную защищенность. О безопасности не говорим, поскольку она подразумевается по умолчанию.



Президент назвал цифру – 400 объектов здравоохранения, построенных в республике только за нынешний год. Звучит? Звучит, кабы не знать, что 350 из них, по оценкам специалистов, непригодны для установки современного медицинского оборудования. Они возводились без проектов. Местные начальники деньги закапывали в землю с помощью родственных им строительных компаний. Профильного проектирования в Узбекистане уже нет. Вымыло.



И не только его. Мало кто знает, что сегодня люди едут за сотни километров в Ташкент сдать кровь на анализ, поскольку в регионах таких лабораторий раз-два и обчелся. Можно открыть частную? Злые языки утверждают, что можно, если зарезервировать $50 тысяч на взятку за лицензию. Кому дать – не тайна. Что знают двое – знает свинья. И что? И ничего.



Примеров подобных - тьма. Основная проблема Узбекистана – отсутствие профессиональных управленцев, зацикленных на решении государственных задач, а не на улучшении личного благополучия с использованием служебного положения, эффективной и беспристрастной системы подготовки управленческого персонала. Для президента это очевидно, отсюда и бесконечные кадровые перестановки. К сожалению, с не всегда объяснимым перемещением по горизонтали. Не справился здесь – справится в другом качестве. Не факт, что справится, но другого кандидата на горизонте почему-то не находится. Принципиальные и честные – не в счет. За редким исключением их отсекают на дальних подступах к власти. Рассчитывать только на варягов и соотечественников - опрометчиво и недальновидно. Президент делает ставку на молодежь, но и она разная. Во власть придут дети и внуки тех, кто во власти сегодня. Хрен редьки не слаще.



Разговоры о коррупции идут не одно десятилетие. В докладе ей тоже было уделено место. Спрашивается, почему спустя 27 лет с момента обретения суверенитета, депутаты парламента не инициировали закон о декларации доходов и расходов государственных служащих и членов их семей? Чем не рычаг для противодействия коррупции? Эффективней любого профильного комитета, если заложить в нем недопустимость конфликта интересов, когда самыми богатыми и успешными гражданами являются жены, дети, братья, сестры, племянники должностных лиц.



Так нет же, мы двигаемся в обратном направлении. Классический пример: мальчик, обслуживавший бывшего председателя ГНК, а затем выведенный на иной качественный уровень, легко



Он один такой? Нет. Влиятельное должностное лицо столичного масштаба зарегистрировало себя-любимого в качестве индивидуального предпринимателя и теперь само себе выписывает разрешение на размещение наружной рекламы. Если не я, то кто же?



Кадры. Порядочные и образованные люди во власти, мыслящие также, как и глава государства, – вот, что сегодня самый острый дефицит и самая большая проблема страны. Те что есть, не саботируют реформы, они элементарно не умеют и не желают работать так, как от них требуется.



Налицо противоречие между интересами генератора реформ и устоявшейся генерации окружения. При отсутствии влиятельного общественного мнения и конструктивной политической оппозиции, а не театра кукол в лице нынешнего парламента, противоречия могут трансформироваться в противостояние. И тогда вопрос, кто кого сломает, для страны станет судьбоносным. Безо всякого преувеличения.

В ходе выступления глава государства процитировал средневекового полководца, памятник которому установлен в центре Ташкента, средневекового поэта, чьим именем назван театр оперы и балеты, и древнего китайского философа, чей образ в Узбекистане увековечить еще не успели.Детально и обстоятельно отметив произошедшие за последние два года позитивные перемены, президент высказал и претензии. Досталось представителям всех трех ветвей власти и немного – четвертой.В частности, президент предложил пересмотреть критерии отбора кандидатов в судьи, систематизировать борьбу с коррупцией, упрекнул парламент в безынициативности, а правительство – в неспособности своевременно и адекватно реагировать на требования времени. Представителям средств массовой информации было указано на нехватку решимости и профессионализма.Словом, всем сестрам по серьгам, без персонификации. Как-никак, доклад был приурочен к празднику. Публичные выволочки в подобных ситуациях не приняты, что вовсе не означает отсутствия перспективы радикальной административной реформы, сопровождаемой неизбежными оргвыводами. Похоже, это вопрос ближайшего времени. Отпразднуем – и начнется.Впечатления. Главу государства явно не устраивают темпы социально-экономических реформ. Именно так, а не наоборот. Это тот случай, когда от перемены мест слагаемых меняется сумма. Государство должно обеспечить комфортную жизнь граждан, гарантировав им доступное и качественное образование, медицинское обслуживание и социальную защищенность. О безопасности не говорим, поскольку она подразумевается по умолчанию.Президент назвал цифру – 400 объектов здравоохранения, построенных в республике только за нынешний год. Звучит? Звучит, кабы не знать, что 350 из них, по оценкам специалистов, непригодны для установки современного медицинского оборудования. Они возводились без проектов. Местные начальники деньги закапывали в землю с помощью родственных им строительных компаний. Профильного проектирования в Узбекистане уже нет. Вымыло.И не только его. Мало кто знает, что сегодня люди едут за сотни километров в Ташкент сдать кровь на анализ, поскольку в регионах таких лабораторий раз-два и обчелся. Можно открыть частную? Злые языки утверждают, что можно, если зарезервировать $50 тысяч на взятку за лицензию. Кому дать – не тайна. Что знают двое – знает свинья. И что? И ничего.Примеров подобных - тьма. Основная проблема Узбекистана – отсутствие профессиональных управленцев, зацикленных на решении государственных задач, а не на улучшении личного благополучия с использованием служебного положения, эффективной и беспристрастной системы подготовки управленческого персонала. Для президента это очевидно, отсюда и бесконечные кадровые перестановки. К сожалению, с не всегда объяснимым перемещением по горизонтали. Не справился здесь – справится в другом качестве. Не факт, что справится, но другого кандидата на горизонте почему-то не находится. Принципиальные и честные – не в счет. За редким исключением их отсекают на дальних подступах к власти. Рассчитывать только на варягов и соотечественников - опрометчиво и недальновидно. Президент делает ставку на молодежь, но и она разная. Во власть придут дети и внуки тех, кто во власти сегодня. Хрен редьки не слаще.Разговоры о коррупции идут не одно десятилетие. В докладе ей тоже было уделено место. Спрашивается, почему спустя 27 лет с момента обретения суверенитета, депутаты парламента не инициировали закон о декларации доходов и расходов государственных служащих и членов их семей? Чем не рычаг для противодействия коррупции? Эффективней любого профильного комитета, если заложить в нем недопустимость конфликта интересов, когда самыми богатыми и успешными гражданами являются жены, дети, братья, сестры, племянники должностных лиц.Так нет же, мы двигаемся в обратном направлении. Классический пример: мальчик, обслуживавший бывшего председателя ГНК, а затем выведенный на иной качественный уровень, легко «развел на деньги» всех юридических лиц Узбекистана, имеющих автотранспорт. По каким-то причинам был уволен, но через месяц вновь получил пост.Он один такой? Нет. Влиятельное должностное лицо столичного масштаба зарегистрировало себя-любимого в качестве индивидуального предпринимателя и теперь само себе выписывает разрешение на размещение наружной рекламы. Если не я, то кто же?Кадры. Порядочные и образованные люди во власти, мыслящие также, как и глава государства, – вот, что сегодня самый острый дефицит и самая большая проблема страны. Те что есть, не саботируют реформы, они элементарно не умеют и не желают работать так, как от них требуется.