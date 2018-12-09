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Смена белья

5 декабря в Фергане был взят с поличным заместитель прокурора Ферганской области Азизбек Йулчиев, в собственном кабинете вымогавший 600 долларов США за невнесение протеста по делу.

Инцидент замяли, а взяточника просто уволили из органов прокуратуры. Не исключено, что скоро он вновь всплывет в том же ведомстве, но на другой должности. К примеру, во время посещения президентом страны Чиланзарского района столицы был уволен прокурор района Улугбек Анваров, а во время посещения Зангиатинского Ташкентской области - Бахтиёр Бабаджанов. Вскоре оба всплыли на руководящих должностях в Генеральной прокуратуре. И таких примеров - пруд пруди.

Смена белья


Соб. инф.



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Просмотров: 772     9 декабря 2018



 
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