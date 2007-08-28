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Не долго фраер танцевал

Взбрыкнувшие депутаты Законодательной палаты парламента, вернувшие на доработку проект закона, определяющий бюджетно-налоговую политику страны на следующий год, быстро сдулись и буквально на следующий день приняли его с несущественными поправками. Таким образом псевдонародные избранники, имена которых известны только их родственникам, сняли с себя подозрения в проявлении самостоятельности мышления.

Напомним, что наше издание писало о том, что ряд положений Налогового кодекса в новой редакции снизит конкурентоспособность промышленных предприятий с годовым оборотом, превышающим один миллиард в местной валюте, и увеличит объемы теневой экономики. Напоминали мы и о том, что в разделе «Акцизный налог» появилась сотовая связь. Налицо традиционная для Узбекистана логика, согласно которой отрасль, зарабатывающая «слишком много», получает подакцизный товар или услугу. Но зачем сотовую связь как услугу ставить в один ряд с алкоголем и табаком?

Вопросов было много, но судя по результату, адекватного ответа на них общество и бизнес не получили. Декларируем изменения, но живем, как привычнее.

Не долго фраер танцевал


Соб. инф.



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Просмотров: 403     12 декабря 2018


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