Дело - труба

По информации из достоверных источников, совместное предприятие Jizzakh Petroleum, ориентировочно на год, приостановило проект по строительству нефтеперерабатывающего завода в Джизакской области Узбекистана. Напомним, что о строительстве НПЗ местные СМИ сообщили в декабре прошлого года, тогда же была озвучена и сумма, в которую завод обойдется стране – 2,2 миллиарда долларов США.

Источник также утверждает, что в виду экономической нецелесообразности под сомнение может быть поставлена реализация еще одного проекта в свободной экономической зоне «Джизак». Речь – об автосборочном производстве легких коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов. Изначально предполагалось, что на первом этапе с конвейера сборочного производства будет ежегодно сходить 16 тысяч автомобилей.









Проектная мощность предприятия должна была составить 3,7 миллиона тонн топлива стандарта Евро-5, 700 тысяч тонн авиационного керосина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов. Предполагалось, что ежегодно новый комплекс будет перерабатывать 5 миллионов тонн нефти из Казахстана и России. Однако для достижения поставленной цели было необходимо не только построить завод, но и восстановить около ста километров трубопровода, разобранного и сданного на металлолом еще в девяностые годы на территории соседнего государства. Кроме того, нерешенным оставался вопрос о том, кто оплатит 240 тысяч тонн балластовой нефти, необходимой для первичной закачки в трубопровод.