На свидание с Россией

13 декабря в Ташкенте открывается фестиваль «Свидание с Россией».
Зрителям предоставят возможность познакомиться с новинками российского
кинематографа, завоевавшими престижные премии на международных
кинофестивалях. Фестиваль – это и творческие встречи, дискуссии,
мастер-классы с режиссёрами, актёрами, искусствоведами.
Согласно
анонсу организаторов, проект направлен на сохранение и популяризацию
лучших традиций российского музыкального и театрально-концертного
искусства, расширение международного сотрудничества, развитие
межнациональных связей как инструмента общественной дипломатии. Фестиваль продлится до 15 декабря.
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