На свидание с Россией

13 декабря в Ташкенте открывается фестиваль «Свидание с Россией». Зрителям предоставят возможность познакомиться с новинками российского кинематографа, завоевавшими престижные премии на международных кинофестивалях. Фестиваль – это и творческие встречи, дискуссии, мастер-классы с режиссёрами, актёрами, искусствоведами.

Согласно анонсу организаторов, проект направлен на сохранение и популяризацию лучших традиций российского музыкального и театрально-концертного искусства, расширение международного сотрудничества, развитие межнациональных связей как инструмента общественной дипломатии. Фестиваль продлится до 15 декабря.









