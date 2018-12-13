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Тряхнём стариной

Указом президента Узбекистана с 1 января 2019 года, пенсии всем работающим пенсионерам будут выплачиваться в полном размере. Этим же документом и с этой же даты предусмотрено повышение максимального размера заработка, принимаемого для расчета пенсии, с восьмикратного до десятикратного размера минимальной заработной платы. Персональная ответственность за обеспечение своевременной выплаты пенсии всем работающим пенсионерам в полном размере возложена на министра финансов республики Ж. Кучкарова.

Напомним, что до настоящего времени представители десятков профессий, достигшие пенсионного возраста, но вынужденные работать, получали лишь половину пенсии. Те же, кто не желал отдавать государству эти деньги, либо сидели дома, либо работали неофициально. Полную, причем, куда большую, чем рядовые граждане, пенсию получали лишь бывшие сотрудники правоприменительных, судебных, фискальных ведомств, военнослужащие, представители иных привилегированных категорий. Всего в Узбекистане 3,1 миллиона пенсионеров, что менее десятой части от общей численности населения.

Тряхнём стариной


Соб. инф.



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Просмотров: 1080     13 декабря 2018



 
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