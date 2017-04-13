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Скончался Николай Кучерский

13 декабря в 3 часа по местному времени в московской клинике №83 на 82-м году жизни скончался полный кавалер ордена Шахтёрская Слава, лауреат Государственной премии СССР, Герой Узбекистана Николай Иванович Кучерский. С 1985 года по середину июня 2008 года он бессменно возглавлял Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). Освобожденный от должности и одновременно выведенный из состава Сената, он отбыл в Российскую Федерацию.

Скончался Николай Кучерский


Соб. инф.



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Просмотров: 1546     14 декабря 2018


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