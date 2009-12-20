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Точно, не слипнется

По информации хорошо осведомленного источника, Узбекистан введет 20-процентный НДС на ввозимый в страну сахар. Не исключено, что именно этот фактор определил приостановление таможенного оформления сахара, импортируемого с Украины.

По некоторым данным, в настоящее время на таможенных складах скопилось более 5 тысяч тонн сахара, ожидающего изменений в законодательно-нормативной базе. Возвращение НДС способно пополнить государственную казну, но, конечно же, отразится на розничных ценах. Ожидается, что уже в январе следующего года 1 килограмм сахара в магазинах будут торговать не дешевле 6 тысяч сумов ($0,72 на момент подготовки текста). 

Что ж, всё логично - сладкой жизни никто не обещал.

 

 

 

Точно, не слипнется


Соб. инф.



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Просмотров: 627     14 декабря 2018


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