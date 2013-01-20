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Без Обида. Не шутка

14 декабря в Ташкенте на 56-м году жизни скончался заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов. Он мог стать хорошим художником, но стал популярным актером, заставлявшем зрителя смеяться до слез. Ему было мало Узбекистана, он заявил о себе и на российской сцене, что не нашло понимания у прежнего политического лидера. Был период, когда его игнорировало местное TV, а его шутки не выходили дальше круга друзей. Сегодня Обида не стало, но созданный им образ доброго, доверчивого и смекалистого узбека, умеющего шутить над собой, лукавую обволакивающую улыбку и всегда немного грустный и вдумчивый взгляд, люди будут помнить еще очень и очень долго.

Без Обида. Не шутка


Соб. инф.



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Просмотров: 1255     15 декабря 2018


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