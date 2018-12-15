Торжество безнравственных толстосумов



25 июля 2018 года местное интернет издание опубликовало статью «Минюст сообщил о многочисленных нарушениях при изъятии участков». В ней говорится, что органы юстиции, изучив соблюдение законодательства при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд в 2016-2018 годах, выявили множество нарушений, совершённых органами исполнительной власти. В частности, отмечено, что за указанный период было снесено 4689 жилых и 1456 нежилых помещения. При этом в 688 случаях снос был произведен без какого-либо оповещения, в 985 случаях нарушения связаны со сроками уведомления, в 391 случае оценка была произведена после сноса жилых помещений. Большое количество граждан вообще не получило компенсацию.



Меня, как профессионального юриста с многолетним опытом работы, эта статья просто поразила и вызвала желание дать указанным в ней фактам уголовно-правовую оценку. Министерство юстиции - это скорее декоративный орган, который очень осторожно имитирует борьбу с нарушениями законодательства, так он не обладает реальными правами и полномочиями. Тогда почему молчат все те, кто не только имеет право, но и обязан реагировать на правонарушения и преступления? Ведь указанными действиями нарушены Конституция Узбекистана, Земельный и Жилищный кодексы, закон «О защите частной собственности» от 24 сентября 2012 года, статья 19 которого гласит: «снос дома, иных строений и сооружений на изымаемом земельном участке до предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости не допускается». Нет в законодательстве понятия уведомления граждан, о чём пишет Минюст. В законодательстве предусмотрено не уведомление, а получение согласия владельца и землепользователя. А в случае несогласия собственника с решением, влекущим прекращение права собственности, оно не может быть осуществлено до решения спора судом.



Во всех фактах, приведенных Минюстом, налицо признаки совершения преступлений, предусмотренных рядом статей УК (205 ч.2; 206 ч.2; 173 ч. 2; 208). Во всех перечисленных случаях нарушены права и интересы граждан, и любой чиновник или работник милиции, который не воспрепятствовал незаконному сносу, невыплате компенсации, не отреагировавший на жалобы или заявления граждан, вполне имеет шанс быть привлеченным к уголовной ответственности по данной статье. Полагаю, что в любой цивилизованной стране, даже если бы было бы гораздо меньше фактов сноса частной собственности, были бы возбуждены десятки уголовных дел, а руководство МВД, Генеральной прокуратуры, а также градоначальники, были бы отправлены в отставку.



Министерство юстиции видимо считает, что все решения хокимов, на основании которых был осуществлён снос более чем 6000 объектов, априори законны и поэтому не сделало анализ законности. Лично я считаю, что зря. В соответствии с частью 2 статьи 53 Конституции Узбекистана, «частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством». Собственник может быть лишён её только в случаях и в порядке предусмотренных законом. То же сказано в Законе «О собственности в Республике Узбекистан» N 152 от 31 октября 1990 года.

В соответствии со статьей 37 Земельного Кодекса где сказано, что изъятие земельных участков возможно для государственных или общественных нужд, статьи 27 - 31 Жилищного Кодекса подразумевает снос находящихся в собственности граждан жилых домов в связи с изъятием участков для государственных или общественных нужд.



Во всех случаях земельные участки могут быть изъяты только для государственных или общественных нужд. Перечень целей изъятия указан в постановлении Кабинета Министров №97 от 29 мая 2006 года, а потом повторены в указе президента №5495 от 1 августа 2018 года. В этом перечне нет каких-либо коммерческих объектов ни бизнес-структур. В нем указаны цели изъятия земли для нужд обороны, госбезопасности, экологической безопасности, строительства автомобильных и железных дорог, аэродромов, мостов, линий электропередач и т.д. Нет никаких гостиниц, объектов торговли и прочего, что может относиться к коммерческим или частным интересам.



В комментарии к Гражданскому кодексу Узбекистана было также дано разъяснение, что под государственными нуждами подразумеваются потребности государства, удовлетворение которых необходимо для осуществления их функции и возможно только путем изъятия данных земельных участков. При этом в суде государственный орган обязан доказать, что не может выполнять свои функции, не изъяв данные участки земли. Что касается общественных нужд, то это потребности общества, удовлетворение которых возможно только путем изъятия данных земельных участков (строительство мостов, дорог, тоннелей). То есть, выгодоприобретателем является всё общество, а не отдельные граждане. Что касается строительства нового жилья и других объектов, то всё это можно строить на свободных участках земли, не прибегая к принудительному изъятию и сносу.



Некоторые участки земли, районы, становятся более привлекательными для застройщиков, которые хотели бы построить на них элитное жилье для состоятельных граждан, то в данном случае цели здесь не государственные и не общественные, а чисто коммерческие, частные, направленные на извлечение прибыли. Бизнес может без какого-либо принуждения на добровольной основе выкупать у желающих продать жилье граждан и строить свои объекты. Если гражданин не хочет продавать свою собственность, то никто не в праве его заставить или принудительно изъять участок земли.



Тема не новая, и в некоторых странах принудительное изъятие земли для строительства элитного жилья получило название «социальная зачистка». В отчёте Минюста не упомянуто, по каким причинам глава администрации Ташкента принял решение №1327 от 10 сентября 2018 года. Прочитав его, у меня возникло ощущение, что я попал в какое-то средневековье. Только феодал мог отдать землю целого района (махалли) площадью 20,5 гектаров вместе с домами, людьми какому-то обществу с ограниченной ответственностью для постоянного пользования. При этом Д. Артыкходжаев, понимая явную незаконность своего решения, даже не пытался сослаться на какие-либо общественные или государственные нужды, законы и нормативные акты. Он трусливо прикрылся якобы «поручениями президента» и обращением ООО СП «Гипер Финанс групп».



Получается, одного обращения коммерческой структуры достаточно, чтобы ей отдали целый район в пользование. О том, что земля в нарушение вышеупомянутых законов, отдается в коммерческих целях, видно из самого решения. Характерно, что в данном решении слова «и согласие населения» идут уже после слов «снос» и «компенсация». Это – отражение отношения городской власти к населению - согласие или несогласие являются простой формальностью. Сначала - снести, выдать компенсацию, а потом уже получить согласие.



В соответствии с ч. 3 статьи 37 Земельного Кодекса Республики Узбекистан, «предприятия, заинтересованные в изъятии земельных участков для строительства, …обязаны до начала проектирования предварительно согласовать с землепользователями, а также с хокимом города места размещения объекта, размер участка и условия его отвода. Финансирование проектных работ до указанного предварительного согласования не допускается».



Всё четко и однозначно изложено. Справедливости ради скажу, что между законодательством и отдельными постановлениями правительства есть расхождения. Не буду углубляться, скажу только, что есть замечательная статья № 7 в законе «О защите частной собственности в Республике Узбекистан». Она называется «Приоритет прав собственника», в которой сказано: во взаимоотношениях собственника с государственными органами, действует принцип приоритета прав собственника, при котором все неустранимые противоречия и неясности в законодательстве толкуются в пользу собственников. Из этого следует, что при споре в пользу собственника должно применяться та норма закона, которой более всего защищает его интересы. Исходя из вышеизложенного хоким города, вынося решение об изъятии земли, однозначно нарушает законы страны.



Весьма интересно и то обстоятельство, что для получения куска города в пользование достаточно простого обращения какого-то ООО СП «Гипер Финанс групп». Интересно, сколько таких кусков городской голова уже раздал различным коммерческим структурам? И почему судьба нескольких тысяч человек в одночасье отдана никому не известному обществу с ограниченной ответственностью, которое по своим обязательствам отвечает только в пределах вкладов своих учредителей? То, что происходит, нельзя назвать даже бизнесом. Бизнес подразумевает равноправие партнеров, взаимовыгодность, добровольность и честность.



А это - не бизнес, а преступление. Преступление, выразившееся в том, что частная собственность отдельных граждан, путем различных манипуляций (таких как не проведение оценки, заниженная оценка, невыплата компенсации, выплата компенсации не по рыночной стоимости и т.д.) и с помощью мер государственного принуждения, трансформируется в собственность других граждан.



К слову, в некоторых странах понятие субъективная стоимость частной собственности включает в себя и такие субъективные понятия, как привязанность к данному месту, дружба с соседями, близость к инфраструктуре, и множество других факторов. Я помню слёзы в глазах соседей, когда сносили наш двор после землетрясения, где не было почти никаких удобств, но были маленькие ухоженные палисадники, в которых они вечером, попивая чай, коротали время соседи. В своё время моей родственнице в Москве за комнату в 10 квадратных метров в центре города, после длительных переговоров, предоставили двухкомнатную квартиру общей площадью 65 квадратных метров. Это и есть бизнес.



Снос частных жилых домов осуществляется и с целью стимулировать покупку нового жилья, таким образом поддерживается спрос и цены на жильё. Ведь людям, оставшимся без крыши над головой, нужно где-то жить, а построить новый дом нужны средства, время, силы. Так что и здесь идет принуждение покупать жилье у застройщиков. Несомненно, что разница между размером компенсации стоимости нового жилья будет очень значительной.



Имея серьёзный административный ресурс, так называемые бизнесмены и коррумпированные чиновники в целях получения дополнительной выгоды добились двух серьезных изменений в законодательстве: это изменения в статьях 27 и 28 Жилищного кодекса, в соответствии с которыми выплата компенсации осуществляется только собственнику. И второе - изменение правил прописки в Ташкенте и Ташкентской области, в соответствии с которыми граждане Узбекистана смогут получить прописку при покупке жилья любой стоимости в новостройках, только в новостройках, а не на вторичном рынке.



По данным Госкомстата, за 10 месяцев 2018 года объем выполненных строительных работ составил 4,33 млрд долларов США, в том числе жилья на 3,37 млрд долларов, в тоже время на строительство дорог и промышленных предприятий израсходовано всего 482 млн долларов. Темп роста строительства жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 33 процента.



Казалось бы, надо радоваться, но данная активность, наводит на грустные мысли: к чему всё это приведёт? То, что это не даёт импульса к ускоренному росту экономики Узбекистана, становится ясно, когда знакомишься с внешнеэкономической статистикой. При росте внешнеторгового оборота на 15,9 процента за 9 месяцев 2018 года и который составил 25,7 млрд долларах США, экспорт снизился на 4,1 процента, а импорт увеличился на 34,4 процента и составил 15,5 млрд долларов США. Отрицательное сальдо составило 5,4 млрд долларов США, при этом импорт стройматериалов увеличился по сравнению с прошлым годом аж на 49 процентов (цемент, металлоконструкции, древесина, асбест). Характерно, что в перечне импортируемых стройматериалов нет оконных блоков – это бизнес хокима Ташкента. Если подобная тенденция строительства «потемкинских» деревень будет продолжаться, дефицит платежного баланса будет увеличиваться, а экономика страны, крайне нуждающаяся в модернизации, лишится валютных средств.



Но что же заставило градоначальника принять незаконное решение № 1327 от 10 сентября 2018 года, явно превысив свои должностные полномочия, что подпадает под признаки статьи 206 часть 2 УК Республики Узбекистан.



Ответ банален: алчность и цинизм, выражающееся в неуважении к горожанам. Ташкент никогда не будет Нью-Йорком, и это не нужно. Добрый старый Ташкент сам по себе очень красивый город. Несмотря на многочисленные раны, которые ему наносили последние десятилетия (снос сквера, ликвидация парков, снос ряда памятных зданий и в возведение уродливо-помпезных), он остаётся очень комфортным. Я не против строительства и благоустройства, но к городу и его жителям надо относиться бережнее. По закону и справедливости, не вызывая социальной напряжённости и не проводя социальных зачисток. Нельзя допустить торжества безнравственных толстосумов – это чревато.



Григорий Борисов, ташкентец в третьем поколении, юрист.

Меня, как профессионального юриста с многолетним опытом работы, эта статья просто поразила и вызвала желание дать указанным в ней фактам уголовно-правовую оценку. Министерство юстиции - это скорее декоративный орган, который очень осторожно имитирует борьбу с нарушениями законодательства, так он не обладает реальными правами и полномочиями. Тогда почему молчат все те, кто не только имеет право, но и обязан реагировать на правонарушения и преступления? Ведь указанными действиями нарушены Конституция Узбекистана, Земельный и Жилищный кодексы, закон «О защите частной собственности» от 24 сентября 2012 года, статья 19 которого гласит: «снос дома, иных строений и сооружений на изымаемом земельном участке до предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости не допускается». Нет в законодательстве понятия уведомления граждан, о чём пишет Минюст. В законодательстве предусмотрено не уведомление, а получение согласия владельца и землепользователя. А в случае несогласия собственника с решением, влекущим прекращение права собственности, оно не может быть осуществлено до решения спора судом.Во всех фактах, приведенных Минюстом, налицо признаки совершения преступлений, предусмотренных рядом статей УК (205 ч.2; 206 ч.2; 173 ч. 2; 208). Во всех перечисленных случаях нарушены права и интересы граждан, и любой чиновник или работник милиции, который не воспрепятствовал незаконному сносу, невыплате компенсации, не отреагировавший на жалобы или заявления граждан, вполне имеет шанс быть привлеченным к уголовной ответственности по данной статье. Полагаю, что в любой цивилизованной стране, даже если бы было бы гораздо меньше фактов сноса частной собственности, были бы возбуждены десятки уголовных дел, а руководство МВД, Генеральной прокуратуры, а также градоначальники, были бы отправлены в отставку.В соответствии со статьей 37 Земельного Кодекса где сказано, что изъятие земельных участков возможно для государственных или общественных нужд, статьи 27 - 31 Жилищного Кодекса подразумевает снос находящихся в собственности граждан жилых домов в связи с изъятием участков для государственных или общественных нужд.Во всех случаях земельные участки могут быть изъяты только для государственных или общественных нужд. Перечень целей изъятия указан в постановлении Кабинета Министров №97 от 29 мая 2006 года, а потом повторены в указе президента №5495 от 1 августа 2018 года. В этом перечне нет каких-либо коммерческих объектов ни бизнес-структур. В нем указаны цели изъятия земли для нужд обороны, госбезопасности, экологической безопасности, строительства автомобильных и железных дорог, аэродромов, мостов, линий электропередач и т.д. Нет никаких гостиниц, объектов торговли и прочего, что может относиться к коммерческим или частным интересам.В комментарии к Гражданскому кодексу Узбекистана было также дано разъяснение, что под государственными нуждами подразумеваются потребности государства, удовлетворение которых необходимо для осуществления их функции и возможно только путем изъятия данных земельных участков. При этом в суде государственный орган обязан доказать, что не может выполнять свои функции, не изъяв данные участки земли. Что касается общественных нужд, то это потребности общества, удовлетворение которых возможно только путем изъятия данных земельных участков (строительство мостов, дорог, тоннелей). То есть, выгодоприобретателем является всё общество, а не отдельные граждане. Что касается строительства нового жилья и других объектов, то всё это можно строить на свободных участках земли, не прибегая к принудительному изъятию и сносу.Некоторые участки земли, районы, становятся более привлекательными для застройщиков, которые хотели бы построить на них элитное жилье для состоятельных граждан, то в данном случае цели здесь не государственные и не общественные, а чисто коммерческие, частные, направленные на извлечение прибыли. Бизнес может без какого-либо принуждения на добровольной основе выкупать у желающих продать жилье граждан и строить свои объекты. Если гражданин не хочет продавать свою собственность, то никто не в праве его заставить или принудительно изъять участок земли.Тема не новая, и в некоторых странах принудительное изъятие земли для строительства элитного жилья получило название «социальная зачистка». В отчёте Минюста не упомянуто, по каким причинам глава администрации Ташкента принял решение №1327 от 10 сентября 2018 года. Прочитав его, у меня возникло ощущение, что я попал в какое-то средневековье. Только феодал мог отдать землю целого района (махалли) площадью 20,5 гектаров вместе с домами, людьми какому-то обществу с ограниченной ответственностью для постоянного пользования. При этом Д. Артыкходжаев, понимая явную незаконность своего решения, даже не пытался сослаться на какие-либо общественные или государственные нужды, законы и нормативные акты. Он трусливо прикрылся якобы «поручениями президента» и обращением ООО СП «Гипер Финанс групп».Получается, одного обращения коммерческой структуры достаточно, чтобы ей отдали целый район в пользование. О том, что земля в нарушение вышеупомянутых законов, отдается в коммерческих целях, видно из самого решения. Характерно, что в данном решении слова «и согласие населения» идут уже после слов «снос» и «компенсация». Это – отражение отношения городской власти к населению - согласие или несогласие являются простой формальностью. Сначала - снести, выдать компенсацию, а потом уже получить согласие.В соответствии с ч. 3 статьи 37 Земельного Кодекса Республики Узбекистан, «предприятия, заинтересованные в изъятии земельных участков для строительства, …обязаны до начала проектирования предварительно согласовать с землепользователями, а также с хокимом города места размещения объекта, размер участка и условия его отвода. Финансирование проектных работ до указанного предварительного согласования не допускается».Всё четко и однозначно изложено. Справедливости ради скажу, что между законодательством и отдельными постановлениями правительства есть расхождения. Не буду углубляться, скажу только, что есть замечательная статья № 7 в законе «О защите частной собственности в Республике Узбекистан». Она называется «Приоритет прав собственника», в которой сказано: во взаимоотношениях собственника с государственными органами, действует принцип приоритета прав собственника, при котором все неустранимые противоречия и неясности в законодательстве толкуются в пользу собственников. Из этого следует, что при споре в пользу собственника должно применяться та норма закона, которой более всего защищает его интересы. Исходя из вышеизложенного хоким города, вынося решение об изъятии земли, однозначно нарушает законы страны.Весьма интересно и то обстоятельство, что для получения куска города в пользование достаточно простого обращения какого-то ООО СП «Гипер Финанс групп». Интересно, сколько таких кусков городской голова уже раздал различным коммерческим структурам? И почему судьба нескольких тысяч человек в одночасье отдана никому не известному обществу с ограниченной ответственностью, которое по своим обязательствам отвечает только в пределах вкладов своих учредителей? То, что происходит, нельзя назвать даже бизнесом. Бизнес подразумевает равноправие партнеров, взаимовыгодность, добровольность и честность.А это - не бизнес, а преступление. Преступление, выразившееся в том, что частная собственность отдельных граждан, путем различных манипуляций (таких как не проведение оценки, заниженная оценка, невыплата компенсации, выплата компенсации не по рыночной стоимости и т.д.) и с помощью мер государственного принуждения, трансформируется в собственность других граждан.К слову, в некоторых странах понятие субъективная стоимость частной собственности включает в себя и такие субъективные понятия, как привязанность к данному месту, дружба с соседями, близость к инфраструктуре, и множество других факторов. Я помню слёзы в глазах соседей, когда сносили наш двор после землетрясения, где не было почти никаких удобств, но были маленькие ухоженные палисадники, в которых они вечером, попивая чай, коротали время соседи. В своё время моей родственнице в Москве за комнату в 10 квадратных метров в центре города, после длительных переговоров, предоставили двухкомнатную квартиру общей площадью 65 квадратных метров. Это и есть бизнес.Снос частных жилых домов осуществляется и с целью стимулировать покупку нового жилья, таким образом поддерживается спрос и цены на жильё. Ведь людям, оставшимся без крыши над головой, нужно где-то жить, а построить новый дом нужны средства, время, силы. Так что и здесь идет принуждение покупать жилье у застройщиков. Несомненно, что разница между размером компенсации стоимости нового жилья будет очень значительной.Имея серьёзный административный ресурс, так называемые бизнесмены и коррумпированные чиновники в целях получения дополнительной выгоды добились двух серьезных изменений в законодательстве: это изменения в статьях 27 и 28 Жилищного кодекса, в соответствии с которыми выплата компенсации осуществляется только собственнику. И второе - изменение правил прописки в Ташкенте и Ташкентской области, в соответствии с которыми граждане Узбекистана смогут получить прописку при покупке жилья любой стоимости в новостройках, только в новостройках, а не на вторичном рынке.По данным Госкомстата, за 10 месяцев 2018 года объем выполненных строительных работ составил 4,33 млрд долларов США, в том числе жилья на 3,37 млрд долларов, в тоже время на строительство дорог и промышленных предприятий израсходовано всего 482 млн долларов. Темп роста строительства жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 33 процента.Казалось бы, надо радоваться, но данная активность, наводит на грустные мысли: к чему всё это приведёт? То, что это не даёт импульса к ускоренному росту экономики Узбекистана, становится ясно, когда знакомишься с внешнеэкономической статистикой. При росте внешнеторгового оборота на 15,9 процента за 9 месяцев 2018 года и который составил 25,7 млрд долларах США, экспорт снизился на 4,1 процента, а импорт увеличился на 34,4 процента и составил 15,5 млрд долларов США. Отрицательное сальдо составило 5,4 млрд долларов США, при этом импорт стройматериалов увеличился по сравнению с прошлым годом аж на 49 процентов (цемент, металлоконструкции, древесина, асбест). Характерно, что в перечне импортируемых стройматериалов нет оконных блоков – это бизнес хокима Ташкента. Если подобная тенденция строительства «потемкинских» деревень будет продолжаться, дефицит платежного баланса будет увеличиваться, а экономика страны, крайне нуждающаяся в модернизации, лишится валютных средств.Но что же заставило градоначальника принять незаконное решение № 1327 от 10 сентября 2018 года, явно превысив свои должностные полномочия, что подпадает под признаки статьи 206 часть 2 УК Республики Узбекистан.Ответ банален: алчность и цинизм, выражающееся в неуважении к горожанам. Ташкент никогда не будет Нью-Йорком, и это не нужно. Добрый старый Ташкент сам по себе очень красивый город. Несмотря на многочисленные раны, которые ему наносили последние десятилетия (снос сквера, ликвидация парков, снос ряда памятных зданий и в возведение уродливо-помпезных), он остаётся очень комфортным. Я не против строительства и благоустройства, но к городу и его жителям надо относиться бережнее. По закону и справедливости, не вызывая социальной напряжённости и не проводя социальных зачисток. Нельзя допустить торжества безнравственных толстосумов – это чревато.