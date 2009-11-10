Узбекистан опередил Ботсвану и Никарагуа

Согласно результатам исследований международной организации Boston Consulting Group , Узбекистан, опередив Ботсвану и Никарагуа, занял 101 место в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA).

Первые строчки в индексе благополучия за Норвегией, Швейцарией и Исландией. В десятку комфортных для проживания стран вошли также Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия, Нидерланды.











К примеру, Латвия находится на 36-м месте, Беларусь на 52-м, Казахстан на 57-м, Россия на 59-м, Грузия на 60-м, Армения на 69-м, Кыргызстан на 95-м. Из государств постсоветского образования хуже только в Таджикистане, он занял 108-е место.