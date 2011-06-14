В зоне китайских интересов

Представители Всекитайской ассоциации по содействию дружбе вручили администрации Ташкента сертификат о включении столицы Узбекистана в Альянс городов Великого Шелкового пути. Об этом, со ссылкой на пресс-службу города, сообщило местное интернет издание Gazeta.uz.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства