В зоне китайских интересов



Представители Всекитайской ассоциации по содействию дружбе вручили администрации Ташкента сертификат о включении столицы Узбекистана в Альянс городов Великого Шелкового пути. Об этом, со ссылкой на пресс-службу города, сообщило местное интернет издание





Об этом, со ссылкой на пресс-службу города, сообщило местное интернет издание Gazeta.uz