 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Братья В зоне китайских интересов
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


В зоне китайских интересов

Представители Всекитайской ассоциации по содействию дружбе вручили администрации Ташкента сертификат о включении столицы Узбекистана в Альянс городов Великого Шелкового пути. Об этом, со ссылкой на пресс-службу города, сообщило местное интернет издание Gazeta.uz.

В зоне китайских интересов


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 964     18 декабря 2018


Пересечения по теме
  • Двое в лодке, не считая Китая 14 июня 2011 в рубрике Братья
  • Годен к нестроевой 14 апреля 2012 в рубрике Братья
  • Удар газом по алюминию? Эффектно, но не эффективно 11 октября 2006 в рубрике Братья
  • И дождь смывает все следы 14 июня 2013 в рубрике Братья
  • Пожелания здоровья, счастья, мира... 27 августа 2008 в рубрике Братья
  • Посольство России отказалось от долларов 30 декабря 2013 в рубрике Братья
  • Скажи-ка, дядя, ведь не даром?.. 11 июля 2013 в рубрике Братья
  • В Узбекистан прибыл Николай II 1 ноября 2006 в рубрике Братья
  • А мы - против 20 июля 2016 в рубрике Братья
  • С пожеланием успехов 5 ноября 2011 в рубрике Братья
  • С похорон – на переговоры 25 апреля 2007 в рубрике Братья
  • Поближе к цивилизации 3 марта 2018 в рубрике Братья
  • Выразили соболезнования 10 июня 2016 в рубрике Братья
  • Каримов позвонил Медведеву 6 августа 2010 в рубрике Братья
  • Государственная символика и случайные закономерности 14 сентября 2013 в рубрике Братья


    •
     
    Архив новостей
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Идёт бычок шатается
      18 декабря 2018 в рубрике Мнение
    2. Узбекистан опередил Ботсвану и Никарагуа
      18 декабря 2018 в рубрике Факт
    3. В зоне китайских интересов
      18 декабря 2018 в рубрике Братья
    4. Всех не переловить
      17 декабря 2018 в рубрике Право
    5. Нет тепла, воды и канализации
      15 декабря 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    6. Торжество безнравственных толстосумов
      15 декабря 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
    7. Без Обида. Не шутка
      15 декабря 2018 в рубрике Факт
    8. Точно, не слипнется
      14 декабря 2018 в рубрике Народ
    9. Скончался Николай Кучерский
      14 декабря 2018 в рубрике Факт
    10. Зимний урожай Кашкадарьи
      13 декабря 2018 в рубрике Право
    11. На свидание с Россией
      13 декабря 2018 в рубрике Культура
    12. Дело - труба
      13 декабря 2018 в рубрике Ситуация
    13. Тряхнём стариной
      13 декабря 2018 в рубрике Народ
    14. Недолго фраер танцевал
      12 декабря 2018 в рубрике Ситуация
    15. Лёд не тронулся, но надколот
      11 декабря 2018 в рубрике Ракурс
    16. Уверенной поступью
      11 декабря 2018 в рубрике Дата
    17. Смена белья
      9 декабря 2018 в рубрике Бывает...
    18. Джейраны и олени обречены на голод
      9 декабря 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    19. Дари дори ясно
      9 декабря 2018 в рубрике Связи
    20. Конфликт интересов
      9 декабря 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
    21. Почки заячьи верчёные...
      7 декабря 2018 в рубрике Братья
    22. За вклад и преданность
      7 декабря 2018 в рубрике Лица
    23. От греха подальше
      6 декабря 2018 в рубрике Факт
    24. В чьих карманах осели деньги
      6 декабря 2018 в рубрике Резонанс
    25. Сто дней и два года
      4 декабря 2018 в рубрике Дата
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Задержание с последствиями  (8111 просмотров)
      30 ноября 2018 с сайта Бывает...
    2. Avtotest возвращается  (6399 просмотров)
      29 ноября 2018 с сайта Назначения
    3. Сто дней и два года  (5447 просмотров)
      4 декабря 2018 с сайта Дата
    4. М. Захидов: «Я основательно заблуждался»  (5260 просмотров)
      23 ноября 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    5. Смена белья  (5150 просмотров)
      9 декабря 2018 с сайта Бывает...
    6. Прощай, Гриша  (4898 просмотров)
      4 декабря 2018 с сайта Факт
    7. Почки заячьи верчёные...  (4778 просмотров)
      7 декабря 2018 с сайта Братья
    8. Сколько стоит честь олигарха  (4707 просмотров)
      4 декабря 2018 с сайта Бывает...
    9. Конфликт интересов  (4648 просмотров)
      9 декабря 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    10. От греха подальше  (4639 просмотров)
      6 декабря 2018 с сайта Факт
    11. Юбилей под камерную музыку  (4396 просмотров)
      20 ноября 2018 с сайта Ситуация
    12. Тупиковая ветвь?  (4293 просмотров)
      29 ноября 2018 с сайта Ситуация
    13. Бедность - не порок. Судьба  (4224 просмотров)
      27 ноября 2018 с сайта Ракурс
    14. Обыкновенный шантаж  (4195 просмотров)
      3 декабря 2018 с сайта Ситуация
    15. Дело - труба  (4189 просмотров)
      13 декабря 2018 с сайта Ситуация
    16. Снести бы к чёртовой матери  (4168 просмотров)
      28 ноября 2018 с сайта Ситуация
    17. Кто в домике живёт?  (4129 просмотров)
      28 ноября 2018 с сайта Резонанс
    18. Дела помойные  (4124 просмотров)
      23 ноября 2018 с сайта Факт
    19. Мигрировали в СИЗО  (4097 просмотров)
      29 ноября 2018 с сайта Право
    20. За вклад и преданность  (4086 просмотров)
      7 декабря 2018 с сайта Лица
    21. А новый ли кодекс?  (4047 просмотров)
      22 ноября 2018 с сайта Мнение
    22. Двузначная инфляция сохранится  (4043 просмотров)
      26 ноября 2018 с сайта Экономика
    23. С девушками провели беседу  (4029 просмотров)
      28 ноября 2018 с сайта Факт
    24. Дари дори ясно  (4012 просмотров)
      9 декабря 2018 с сайта Связи
    25. Торжество безнравственных толстосумов  (4000 просмотров)
      15 декабря 2018 с сайта Взгляд непостороннего
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства