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Ученье - свет. Неучёных тьма

18 декабря президент Узбекистана провел совещание, посвященное вопросам обеспечения потребности в современных кадрах, привлечения образованной молодежи в стратегические отрасли.

Как сообщает национальное информационное агентство, в текущем году в стране организовано 13 новых высших учебных заведений, включая филиалы зарубежных университетов. Академией наук и Министерством инновационного развития Республики Узбекистан начата работа по подготовке высококвалифицированных кадров. Но этого недостаточно – дополнительная потребность в научных и научно-педагогических кадрах в Узбекистане составляет более 5 тысяч. С учетом потребности в производственных сферах, эта цифра увеличится минимум в 50-100 раз. И это – только на сегодняшний день.

На совещании рассмотрен вопрос содействия отбору перспективных управленческих кадров, системному и непрерывному повышению их профессиональной квалификации. Постановлением главы государства предусмотрен отбор на конкурсной основе перспективных управленческих кадров вкупе с проведением конкурса для обеспечения потребности министерств, ведомств и организаций в руководящих кадрах.

Фото УзА

Ученье - свет. Неучёных тьма


Соб. инф.



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Просмотров: 1392     19 декабря 2018


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