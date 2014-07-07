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Еще не время

Проект Положения о порядке бесспорного списания налоговой задолженности с банковских пластиковых карт физических лиц не нашел понимания в Центральном банке Узбекистана по причине отсутствия законного и прозрачного механизма его реализации. Центральный банк счёл необходимым обеспечить соответствие проекта законодательству, в частности, нормам Гражданского кодекса, и направил замечания разработчику проекта - Государственному налоговому комитету (ГНК) Узбекистана.

Напомним, что проект Положения о порядке бесспорного списания налоговой задолженности с банковских пластиковых карт физических лиц днями был опубликован на Едином портале интерактивных государственных. Документ определял два МРЗП в месяц как максимальную сумму списания задолженности граждан с банковских счетов.

 

Еще не время


Соб. инф.



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Просмотров: 659     20 декабря 2018


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