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Эх, прокачу!

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана оповестил граждан страны об ожидаемом уровне инфляции в 2019 году. В размещенной на местных радиоканалах рекламе банк сообщил, что принимает вклады в национальной валюте под 19 процентов годовых. Не надо быть семи пядей во лбу для понимания, что с учетом собственной выгоды, банк прогнозирует уровень инфляции не менее 25 процентов.

По мнению экономистов, инфляционные ожидания, как бизнеса, так и тех, кто максимально далек от него, обусловлены не только нынешним состоянием экономики, но в большей степени изменениями и дополнениями в действующий Налоговый кодекс. В частности, введением НДС для коммерческих, производственных и иных структур, чей ежегодный оборот превышает 1 миллиард сумов. Но платим НДС, в конечном итоге, мы с вами, всякий раз заходя в магазин. Это налог на каждого из нас в отдельности и всех вместе взятых.

Эх, прокачу!


Соб. инф.



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Просмотров: 527     21 декабря 2018



 
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