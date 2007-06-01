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Задержан генерал-майор

По информации из осведомленных источников, 18 декабря этого года Главным следственным управлением СГБ задержан вышедший год назад в отставку бывший заместитель председателя СНБ, бывший государственный советник первого президента Узбекистана и бывший председатель таможенного комитета страны генерал-майор Муиджон Тохирий. Причины задержания источнику неизвестны.

Отметим, что за годы службы на различных должностях в высшем эшелоне власти страны М. Тохирий снискал репутацию порядочного человека, хорошо образованного и честного офицера.

Задержан генерал-майор


Соб. инф.



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Просмотров: 1329     21 декабря 2018


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