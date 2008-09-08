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Кашкадарья - регион специфический

21 декабря в Карши взяли с поличным судью, в рабочем кабинете получившего 500 долларов в виде взятки за решение бракоразводного вопроса. Напомним, что 10 декабря, в рамках подготовки к приезду в Кашкадарьинскую область президента Узбекистана, при получении взятки был задержан заместитель хокима Дехканабадского района. 12 декабря, при тех же обстоятельствах, здесь приняли с поличным еще одного чиновника исполнительной власти, а в первых числах декабря по подозрению в вымогательстве был задержан заместитель прокурора города Карши.

К слову, задержание прокурора с последующим увольнением, но без возбуждения уголовного дела, бесследно не прошло. Вскоре арестовали банкира, сообщившего о вымогательстве со стороны прокурора. Есть подозрение, что это – месть прокурорских, усиленно прикрывающих коррупционеров в собственных рядах и не менее усиленно культивирующих миф о том, что они – единственная опора новой власти.

Кашкадарья - регион специфический


Соб. инф.



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Просмотров: 199     22 декабря 2018


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