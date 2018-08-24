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Над Ташкентом занесли кулак

21 декабря на внеочередной сессии Ташкентского городского совета народных депутатов состоялось ожидаемое лишение сорокатрехлетнего Джахонгира Артыкходжаева приставки «И.О.». Отныне «владелец заводов, газет, пароходов» - еще и полноправный (не путать с полноценным) мэр столицы Узбекистана.

Напомним, что исполняющим обязанности хокима Ташкента Д. Артыкходжаев был назначен 26 апреля этого года. 14 сентября в зале консерватории его под пение депутатов и команде свыше избрали сенатором.

Деятельность и.о. хокима, которого за глаза зовут Akfaхоким, за короткий отрезок времени запомнилась тем, что он, пренебрегая законом, передавал лакомые куски в центре Ташкента обществам с ограниченной и явно пониженной социальной ответственностью. Причем, вместе с людьми, которые живут здесь десятилетиями и, конечно же, без их согласия.

Что-то из рук вон выходящее? Нет, ничего нового – типичное продолжение практики последних десятилетий, хоть и обернутое в красивую бумажку преобразований и единения власти с народом. Опосредованно наше умозаключение подтверждает и показательный фрагмент текста сообщения пресс-службы главы государства о назначении Д. Артыкходжаева. Цитируем: «Выступившие отметили, что новый хоким и его заместители, весь актив города будут работать как единый кулак…»

Не как команда единомышленников, стремящихся сделать город комфортным для проживания и привлекательным для гостей, а как кулак! Разницу улавливаете? Так и хочется спросить: они, что на войну идут? Если - да, то с кем воевать собираются, с горожанами? И что при таком раскладе делать нам? Рыть окопы и строить укрепления?

Впрочем, оговорке по Фрейду удивляться не стоит, она лишь зеркальное отражение происходящего. А вот задуматься – точно надо.

Над Ташкентом занесли кулак


Редакция



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Просмотров: 1031     22 декабря 2018


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