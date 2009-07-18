Как наживаются на детях и бедных



17 – 22 декабря 2018 года



В республиканских печатных изданиях 18 декабря опубликовано постановление «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения».



В газетах 19 декабря опубликован отчет УзА под заголовком «Узбекистану требуются кадры, соответствующие ускоренным темпам реформ». В нем говорится о том, что президент 18 декабря провел совещание, посвященное вопросам обеспечения потребности в современных кадрах, привлечения образованной молодежи в стратегические отрасли.



В печати 20 декабря опубликованы два постановления «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год» и «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия».



Республиканские газеты 21 декабря поместили на первых страницах отчет УзА «Справедливая и стимулирующая налоговая система будет способствовать развитию производственного и инвестиционного потенциала». В нем сообщается, что под председательством Шавката Мирзиёева 20 декабря состоялось видеоселекторное совещание по вопросам полного внедрения в практику новой концепции налоговой политики.



В этот же день опубликовано постановление «О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта».



В субботних номерах газеты опубликовали большой отчет УзА о посещении президентом столичных объектов - «Ташкент превратится в крупный высокотехнологичный центр международного уровня».



Здесь же публикуется указ «О назначении Артикходжаева Ж.А. на должность хокима города Ташкента».



В печати в этот день также опубликован указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» на минувшей неделе опубликовали законы «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан (Ташкент, 17 августа 2018 года)», «О ратификации Соглашения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (Душанбе, 28 августа 2008 года)», и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизма эффективного использования посевных площадей в сельском хозяйстве».



Ряд газет перепечатали информацию УзА «Встречи с делегацией Китайской Народной Республики». В ней сообщается, что в Узбекистан прибыла делегация Китайской Народной Республики во главе с председателем Всекитайской ассоциации по содействию дружбе (ВАСД) Чэнь Чжимином и проведенных встречах.



Ведущие СМИ распространили сообщение УзА под заголовком «Инициатива, признанная миром». В нем говорится, что Генеральная Ассамблея ООН 12 декабря 2018 года на своей пленарной сессии приняла специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность». «Принятие резолюции явилось практической реализацией инициативы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, выдвинутой на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке», - пишет, - пишет УзА.



Ряд узбекских СМИ опубликовали сообщение о том, что в Ташкенте состоялась церемония подписания инвестиционных документов одного из крупнейших в нефтегазовой сфере республики проектов современного предприятия - Uzbekistan GTL. По их данным, представители международного финансового консорциума подписали в Ташкенте соглашение на общую сумму $2,3 млрд для реализации проекта Uzbekistan GTL.



Газета «Народное слово» 19 декабря под рубрикой «Критический взгляд» опубликовал реплику под заголовком «А уголек в печи не горит». В заметке говорится, что многие образовательные учреждения Джизакской области недополучили запланированные объемы твердого топлива. Да и качество их очень плохое. «Полученные семь тонн топлива, словно порошок. В нем с трудом можно найти уголек размером со спичечный коробок. Качество пяти тонн брикетов также отвратительное. Они не горят. А если и удается разжечь, тепла от этого мало», - жалуются представители школ.



В этом же издании 21 декабря под рубрикой «Критический взгляд» опубликована еще одна реплика «О себе позаботились, а люди подождут». Автор описывает безобразное состояние дорог в Наманганской области. По его данным, дорожники возвели себе прекрасный офис, но даже дороги перед ним не привели в порядок. «На капитальный ремонт затрачены сотни миллионов сумов. Сейчас радуют новые двери и окна, сверкают стекла, свежевыкрашенные стены увешаны новыми кондиционерами, благоустроена и прилегающая территория, отгороженная красивой узорчатой решеткой. Удивляет только одно. Почему, истратив сотни миллионов на ремонт своего офиса, дорожники даже не подумали хотя бы засыпать ямы на улице, где расположено их здание?», - пишет репортер.



«Икстисодий газета» - издание под таким названием опубликовало критический материал под заголовком «Дешевые» дома по небесным ценам». Автор анализирует динамику роста цен на так называемое «дешевое» жилье. По его мнению, те, кто действительно нуждается, жильё прибрести вряд ли смогут.



Газета «Менинг мулким - Частная собственность» опубликовала статью под заголовком «Массовые присяги и клятвы – что это?». Автор рассуждает об охватившей страну в последнее время «волне выражения верноподданнических чувств, массового патриотизма, в виде публичных присяг и клятв». При это он приводит слова одного из депутатов о том, что «клятвы и присяги могут остаться театральным действием в воспоминаниях современников. Проблемы лежат в глубине. Требуется осмысленный системный анализ недостатков, поиск причин и путей их устранения». «Не грех вспомнить и исторический опыт – клятвы и присяги не удержали бывший СССР от экономического краха, за ним последовал и политический», - пишет автор.



В газете «Адолат» 21 декабря под рубрикой «Говорим открыто» опубликована статья «Поправят ли положение на базарах?». Автор описывает рынки Самаркандской области, где нет нормальных условий для торговцев, плохие дороги, санитарное состояние не соответствует нормам.



В газете «Махалла» 20 декабря опубликована статья «Кто виноват? Какой толк в запоздалых раскаяниях?». Автор пытается разобраться в причинах нескольких трагических случаев. Ему удалось выяснить, что были факты насилия в семье, невнимательность и грубость педагогов, тяжелое материальное положение, пассивность общественности.

В республиканских печатных изданиях 18 декабря опубликовано постановление «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения».В газетах 19 декабря опубликован отчет УзА под заголовком «Узбекистану требуются кадры, соответствующие ускоренным темпам реформ». В нем говорится о том, что президент 18 декабря провел совещание, посвященное вопросам обеспечения потребности в современных кадрах, привлечения образованной молодежи в стратегические отрасли.В печати 20 декабря опубликованы два постановления «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год» и «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия».Республиканские газеты 21 декабря поместили на первых страницах отчет УзА «Справедливая и стимулирующая налоговая система будет способствовать развитию производственного и инвестиционного потенциала». В нем сообщается, что под председательством Шавката Мирзиёева 20 декабря состоялось видеоселекторное совещание по вопросам полного внедрения в практику новой концепции налоговой политики.В этот же день опубликовано постановление «О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта».В субботних номерах газеты опубликовали большой отчет УзА о посещении президентом столичных объектов - «Ташкент превратится в крупный высокотехнологичный центр международного уровня».Здесь же публикуется указ «О назначении Артикходжаева Ж.А. на должность хокима города Ташкента».В печати в этот день также опубликован указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон».Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» на минувшей неделе опубликовали законы «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан (Ташкент, 17 августа 2018 года)», «О ратификации Соглашения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (Душанбе, 28 августа 2008 года)», и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизма эффективного использования посевных площадей в сельском хозяйстве».Ряд газет перепечатали информацию УзА «Встречи с делегацией Китайской Народной Республики». В ней сообщается, что в Узбекистан прибыла делегация Китайской Народной Республики во главе с председателем Всекитайской ассоциации по содействию дружбе (ВАСД) Чэнь Чжимином и проведенных встречах.Ведущие СМИ распространили сообщение УзА под заголовком «Инициатива, признанная миром». В нем говорится, что Генеральная Ассамблея ООН 12 декабря 2018 года на своей пленарной сессии приняла специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность». «Принятие резолюции явилось практической реализацией инициативы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, выдвинутой на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке», - пишет, - пишет УзА.Ряд узбекских СМИ опубликовали сообщение о том, что в Ташкенте состоялась церемония подписания инвестиционных документов одного из крупнейших в нефтегазовой сфере республики проектов современного предприятия - Uzbekistan GTL. По их данным, представители международного финансового консорциума подписали в Ташкенте соглашение на общую сумму $2,3 млрд для реализации проекта Uzbekistan GTL.Газета «Народное слово» 19 декабря под рубрикой «Критический взгляд» опубликовал реплику под заголовком «А уголек в печи не горит». В заметке говорится, что многие образовательные учреждения Джизакской области недополучили запланированные объемы твердого топлива. Да и качество их очень плохое. «Полученные семь тонн топлива, словно порошок. В нем с трудом можно найти уголек размером со спичечный коробок. Качество пяти тонн брикетов также отвратительное. Они не горят. А если и удается разжечь, тепла от этого мало», - жалуются представители школ.В этом же издании 21 декабря под рубрикой «Критический взгляд» опубликована еще одна реплика «О себе позаботились, а люди подождут». Автор описывает безобразное состояние дорог в Наманганской области. По его данным, дорожники возвели себе прекрасный офис, но даже дороги перед ним не привели в порядок. «На капитальный ремонт затрачены сотни миллионов сумов. Сейчас радуют новые двери и окна, сверкают стекла, свежевыкрашенные стены увешаны новыми кондиционерами, благоустроена и прилегающая территория, отгороженная красивой узорчатой решеткой. Удивляет только одно. Почему, истратив сотни миллионов на ремонт своего офиса, дорожники даже не подумали хотя бы засыпать ямы на улице, где расположено их здание?», - пишет репортер.«Икстисодий газета» - издание под таким названием опубликовало критический материал под заголовком «Дешевые» дома по небесным ценам». Автор анализирует динамику роста цен на так называемое «дешевое» жилье. По его мнению, те, кто действительно нуждается, жильё прибрести вряд ли смогут.Газета «Менинг мулким - Частная собственность» опубликовала статью под заголовком «Массовые присяги и клятвы – что это?». Автор рассуждает об охватившей страну в последнее время «волне выражения верноподданнических чувств, массового патриотизма, в виде публичных присяг и клятв». При это он приводит слова одного из депутатов о том, что «клятвы и присяги могут остаться театральным действием в воспоминаниях современников. Проблемы лежат в глубине. Требуется осмысленный системный анализ недостатков, поиск причин и путей их устранения». «Не грех вспомнить и исторический опыт – клятвы и присяги не удержали бывший СССР от экономического краха, за ним последовал и политический», - пишет автор.В газете «Адолат» 21 декабря под рубрикой «Говорим открыто» опубликована статья «Поправят ли положение на базарах?». Автор описывает рынки Самаркандской области, где нет нормальных условий для торговцев, плохие дороги, санитарное состояние не соответствует нормам.