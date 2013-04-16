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Artel гарантировали процветание

Хокиму Ташкента Д. Артыкходжаеву гарантировали стабильный сбыт стиральных машин сборки Artel. Вывод напрашивается из озвученных намерений власти обязательно устанавливать стиральную машину в каждой квартире сданных в эксплуатацию новых многоэтажных домов. Да, она увеличит и без того завышенную цену жилья, но кого это волнует, если речь идет о неуклонном повышении уровня благосостояния столичного градоначальника.

Напомним, что ранее хокиму Ташкента и одновременно владельцу компании Akfa обеспечили весь госзаказ на комплектацию новостроек Ташкента оконными блоками. И не только. Ради него, любимого, и новых владельцев «Абу Сахий» гражданам Узбекистана дважды за короткий отрезок времени урезали лимит на ввоз с территории сопредельных государств бытовой техники. Artel - святое.

Судя по темпам административного содействия обогащению хокима, можно предположить, что недалек день, когда население Ташкента обяжут ежегодно проходить обязательную диспансеризацию только в медицинских учреждениях, хозяевами которых являются Д. Артыкходжаев, его сват в статусе госсоветника главы государства и примкнувшие к ним иностранные специалисты. А там, глядишь, положительный опыт под флагом применения «инновационных технологий» принудительно распространят и на всю республику. Было же нечто подобное, и совсем недавно.

Artel гарантировали процветание


Соб. инф.



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Просмотров: 637     24 декабря 2018


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