Artel гарантировали процветание

Хокиму Ташкента Д. Артыкходжаеву гарантировали стабильный сбыт стиральных машин сборки Artel. Вывод напрашивается из озвученных намерений власти обязательно устанавливать стиральную машину в каждой квартире сданных в эксплуатацию новых многоэтажных домов. Да, она увеличит и без того завышенную цену жилья, но кого это волнует, если речь идет о неуклонном повышении уровня благосостояния столичного градоначальника.
Напомним, что ранее хокиму Ташкента и одновременно владельцу компании Akfa обеспечили весь госзаказ на комплектацию новостроек Ташкента оконными блоками. И не только. Ради него, любимого, и новых владельцев «Абу Сахий» гражданам Узбекистана дважды за короткий отрезок времени урезали лимит на ввоз с территории сопредельных государств бытовой техники. Artel - святое.
Судя по темпам административного содействия обогащению хокима, можно предположить, что недалек день, когда население Ташкента обяжут ежегодно проходить обязательную диспансеризацию только в медицинских учреждениях, хозяевами которых являются Д. Артыкходжаев, его сват в статусе госсоветника главы государства и примкнувшие к ним иностранные специалисты. А там, глядишь, положительный опыт под флагом применения «инновационных технологий» принудительно распространят и на всю республику. Было же нечто подобное, и совсем недавно.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства