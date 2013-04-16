Artel гарантировали процветание



Хокиму Ташкента Д. Артыкходжаеву гарантировали стабильный сбыт стиральных машин сборки Artel. Вывод напрашивается из озвученных намерений власти обязательно устанавливать стиральную машину в каждой квартире сданных в эксплуатацию новых многоэтажных домов. Да, она увеличит и без того завышенную цену жилья, но кого это волнует, если речь идет о неуклонном повышении уровня благосостояния столичного градоначальника.



Напомним, что ранее хокиму Ташкента и одновременно владельцу компании Akfa обеспечили весь госзаказ на комплектацию новостроек Ташкента оконными блоками. И не только. Ради него, любимого, и новых владельцев «Абу Сахий» гражданам Узбекистана дважды за короткий отрезок времени



Судя по темпам административного содействия обогащению хокима, можно предположить, что недалек день, когда население Ташкента обяжут ежегодно проходить обязательную диспансеризацию только в медицинских учреждениях, хозяевами которых являются Д. Артыкходжаев, его сват в статусе госсоветника главы государства и примкнувшие к ним иностранные специалисты. А там, глядишь, положительный опыт под флагом применения «инновационных технологий» принудительно распространят и на всю республику. Было же нечто подобное , и совсем недавно.



Напомним, что ранее хокиму Ташкента и одновременно владельцу компании Akfa обеспечили весь госзаказ на комплектацию новостроек Ташкента оконными блоками. И не только. Ради него, любимого, и новых владельцев «Абу Сахий» гражданам Узбекистана дважды за короткий отрезок времени урезали лимит на ввоз с территории сопредельных государств бытовой техники. Artel - святое.