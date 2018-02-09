Флаг в руки и птица на счастье



Постановлением президента Узбекистана от 24 декабря утверждены образцы флага и геральдического знака (эмблемы) Министерства внутренних дел страны. Предполагается, что эти символы способны обеспечить сплоченность органов внутренних дел, воспитание сотрудников в духе преданности Родине, безусловное служение интересам народа.



Согласно описанию, флаг МВД - прямоугольное полотнище насыщенного серого цвета, в центре которого на лицевой и оборотной сторонах изображен геральдический знак – эмблема МВД.



Геральдический знак представляет собой круг темно-серебристого цвета с кольцевой полосой по краю. В центре круга - щит, «символизирующий защиту от внешних и внутренних угроз, использовавшийся войсками Амира Темура». За щитом – две диагонально перекрещенные сабли остриями вниз. За щитом и саблями - птица Хумо, «символизирующая удачу и счастье».





Согласно описанию, флаг МВД - прямоугольное полотнище насыщенного серого цвета, в центре которого на лицевой и оборотной сторонах изображен геральдический знак – эмблема МВД.Геральдический знак представляет собой круг темно-серебристого цвета с кольцевой полосой по краю. В центре круга - щит, «символизирующий защиту от внешних и внутренних угроз, использовавшийся войсками Амира Темура». За щитом – две диагонально перекрещенные сабли остриями вниз. За щитом и саблями - птица Хумо, «символизирующая удачу и счастье».