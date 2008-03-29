Те же лица, только в профиль

Председателем Государственного налогового комитета Узбекистана назначен Бехзод Мусаев, ранее исполнявший обязанности главы этого фискального ведомства. Еще ранее он работал председателем Счетной палаты, а в 2010−2011 годах - был первым зампредседателя ГНК. После чего покинул Узбекистан и попросил политическое убежище в США. Согласно информации МВД, на тот момент он находился в розыске по подозрению в причастности к экономическим преступлениям.

Вернулся в Узбекистан Б. Мусаев после смерти первого президента и зачистки руководящего звена СНБ. Тогда же его фамилия была удалена из списка розыскиваемых лиц.



