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Как бы чего не вышло

Федерации аэронавтики Узбекистана совместно с Союзом молодежи страны и при поддержке Госкомтуризма решила придать оригинальность новогодним праздникам, организовав подъем воздушного шара на открытой газонной площадке у площади Дружбы народов в Ташкенте в канун нового года и на весь период школьных каникул. Если принять во внимание, что подобный шар (тепловой аэростат) до сего дня – единственный в республике, станет понятно, насколько аттракцион мог бы стать привлекательным, как для горожан, так и для гостей столицы.

Мог бы, но похоже, не станет. Запрет на проведение праздника с подъемом воздушного шара наложило управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента, мотивируя его нормативными актами, инструкциями, запрещающими использование бытовых газовых баллонов в местах скопления людей. И это притом, что газовые баллоны, используемые в тепловых аэростатах, не являются бытовыми и обладают высокой степенью защиты от повреждений. К примеру, их запас прочности рассчитан даже на падение с высоты 50 метров. К тому же, эксплуатации аэростатов осуществляется только в соответствии с техническим регламентом, правилами безопасности и только обученными пилотами, имеющими соответствующий сертификат.

Заметим, что Федерация аэронавтики накопила приличный опыт эксплуатации аэростата на крупных мероприятиях республиканского и регионального значения (Самарканд, Хива, Бухара, Ташкент и т.д.). В марте следующего года в Узбекистане планируется провести международный фестиваль с участием семи команд из России, Казахстана, Кыргызстана, Грузии и Украины. В планах у федерации – запуск дирижаблей по туристическим маршрутам.

Запрет на проведение праздничных мероприятий с подъемом воздушного шара, скорее всего, обусловлен не какой-то особой обеспокоенностью за безопасность горожан, а примитивной ленью и нежеланием брать на себя ответственность. Веяния в стране новые, привычки те же – как бы чего не вышло.

Как бы чего не вышло


Соб. инф.



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Просмотров: 54     28 декабря 2018


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