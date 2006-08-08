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Плати и лети

120 процентов минимального размера заработной платы (МРЗП) – такова госпошлина за получение загранпаспорта, установленная постановлением президента Узбекистана о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета на 2019 год. На момент подготовки текста – это 243 тысячи 276 сумов.

Напомним, что до настоящего времени в Узбекистане действует один образец гражданского паспорта. Как для внутреннего пользования, так и при выезде за пределы страны. Однако для выезда в государства, с которыми у Узбекистана визовый режим, гражданину необходимо было каждые два года получать разрешение на выезд в органах внутренних дел.

В июле 2017 года президент Узбекистана издал постановление, в котором поручил профильным министерствам и ведомствам «в месячный срок внести обоснованные предложения по введению заграничного паспорта, предусматривающие конкретные этапы, сроки, технические условия и финансовые затраты введения заграничного паспорта». Таким образом была заложена основа отмены порочной практики регулярного получения разрешительных виз в органах внутренних дел, сопровождаемой унизительным сбором характеристик и справок, подтверждающих благонадежность гражданина.

Срок действия загранпаспортов, выдачу которых планируется начать в первый рабочий день 2019 года, для взрослых - по предварительным данным - составит 10 лет. Документ, позволяющий покинуть пределы Узбекистана, можно будет получить в течение десяти рабочих дней.

Плати и лети


Соб. инф.



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Просмотров: 735     29 декабря 2018


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