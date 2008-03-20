Вопрос времени



28 декабря президент Узбекистана обратился с Посланием к парламенту, в котором кратко отметив произошедшие за год изменения, очертил круг задач, стоящих перед страной на обозримую перспективу. Эксперты склонны рассматривать Послание вкупе с постановлением главы государства о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Узбекистана на 2019 год, а также бюджетных ориентирах на последующие два года.



Начнем со ставших доступными цифр. По сообщению Госкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-ноября составил 28,7 миллиарда долларов, что на 17,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разница между объемами экспорта и импорта составила 6 миллиардов долларов - 150 процентов в пользу импорта. ВВП на душу населения, если верить министру финансов, равен 1300 долларов, а по паритету покупательной способности населения – 5500 долларов. То есть, три четверти экономики страны по-прежнему находится в тени. Совокупный внешний долг с начала года вырос до 16,4 миллиарда долларов. Снижается объем чистых золотовалютных резервов. Только за последний месяц он уменьшился на эквивалент 425 миллионов долларов. Уровень инфляции - 17 процентов. Средний уровень зарплаты не превысил эквивалента в 200 долларов.



Чего ждать в будущем году, который глава государства предложил определить, как год активных инвестиций и социального развития? По его же прогнозам, дефицит государственного бюджета 2019 года составит около 4,5 триллиона сумов. Уровень инфляции, если судить по предложениям банков разместить в них вклады физическим лицам, ожидается не ниже 25 процентов.



Рост цен на товары и услуги, ощущаемый в уходящем году, неизбежен и в следующем. В первую очередь, в связи с переводом большей части предприятий, ранее работавших на едином налоге, на общеустановленную систему налогообложения. Она предполагает уплату НДС.



Для предприятий с оборотом, превышающим 3 миллиарда сумов в год, это 20 процентов. На кого ложится дополнительная налоговая нагрузка? Правильно, на нас с вами. Понимает ли это президент? Понимает. «Необходимо организовать такое налоговое администрирование, при котором даже широкое внедрение налога на добавленную стоимость не должно привести к росту цен на потребительские товары», - потребовал он, обращаясь с Посланием.



Ладно бы новые условия ведения бизнеса были бы равными для всех его субъектов. Нет же. Мы по-прежнему сохраняем льготы компаниям, имеющим отношение к влиятельным персонам, либо тем, что патронирует государство. Да, президент обещал уравнять всех, но есть подозрения, что среди равных кто-то все равно будет ровнее.



Можно ли было решить проблему собираемости налогов иначе? Специалисты отвечают утвердительно и конкретизируют: необходимо просто повысить платежную дисциплину. Однако для этого нужны честные чиновники фискальных ведомств. Где их взять, если чуть ли не каждый приходящий на работу сюда, изначально не планирует жить на одну зарплату.



Такой пример. Власть освободила от уплаты акциза компании, импортирующие строительные материалы, обязав их проводить товар через биржу и перечислять в казну 5 процентов с оборота. Всего 5, но импортеры и их не платят. Воспользовавшись пробелом в законодательстве, они уплачивают этот процент с суммы предоплаты, составляющей 15 процентов. То есть, 5 процентов с 15-ти. Бюджет не досчитывается миллиардов налогов, контролирующих структур – тьма, но никого еще за эти уловки к ответственности не привлекли. Почему? Есть подозрение, что за простыми импортерами стоят совсем непростые чиновники.



Кадры управленцев на всех уровнях власти – по-прежнему основная головная боль страны и её лидера. Так уж сложилось, что грамотные и порядочные люди доходят до управления штучно и вопреки системе. Перспективных и самостоятельно мыслящих, способных отстаивать свою точку зрения, даже если она идёт вразрез с точкой зрения вышестоящего руководства, окружение отсекает на дальних подступах. Совсем недавний пример: «Верный душой и сердцем Президенту нашей страны…» - так охарактеризован на сайте ГНК новый председатель налогового комитета. Не закону верен, не народу, заметьте, а первому лицу государства.



Или недавние региональные клятвы на верность президенту. Большую часть жизни автор прожил при советской власти, многократно обруганной прежним политическим руководством суверенного Узбекистана. Но даже при ней невозможно было представить, чтобы колхозники клялись в верности председателю колхоза! Сравнение, кстати, вполне корректное – должность председателя была выборной.



Нужны ли нынешнему президенту страны заверения в личной преданности? Уверен, что нет, хотя бы потому, что он хорошо знает им цену. Ему нужны люди, способные не льстить сутками напролёт, а самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. Те, кто рассматривает свое пребывание во власти не как кратчайший путь к личному обогащению, а как служение стране и народу. В них сегодня острейший дефицит.



Вчера получили письмо, авторы которого рассказали о новом генеральном директоре компании, днями перешедшей под патронат государства. Первое, что он сделал, - назначил своим советником своего тестя, а на другие столь же хорошо оплачиваемые должности - еще шестерых родственников и друзей. Он один такой? Нет. Каждый второй – со своим бизнес планом.



Означает ли все перечисленное выше крах надежд на лучшую жизнь? Не означает. Это скорее неизбежные, хоть и затянувшиеся болезни, сопровождающие любое государство, стремящееся перейти из стадии государственного феодализма с элементами рабовладения в формат социально ориентированного. Отсюда и девиз 2019 года – «Год активных инвестиций и социального развития». Смеем предположить, что президент имел в виду не только деньги. Он рассматривает инвестиции как комплекс социально-экономических проблем, которые необходимо преодолеть в кратчайшие сроки. Узбекистан и так сильно отстал от других государств, в том числе и постсоветского образования. Времени - в обрез. Упустим еще один предоставленный историей шанс, рискуем навсегда остаться на обочине цивилизации, утешая себя тем, что есть на планете страны, где люди живут еще хуже.



В чем, на наш взгляд, главное достижение Узбекистана за последние два с небольшим года? Мы научились возражать власти, если не согласны с её решениями. Не все, не везде, не всегда, но лиха беда начало.



Мы перестали бояться за неосторожно брошенную реплику с политическим контекстом, за слово, которое совсем недавно расценили бы как покушение на государственный строй. Мы открыли свою страну, не утаивая наших проблем. Мы перестали видеть в соседях врагов или недоброжелателей, а они – в нас. Мы открыто ругаем власть, если она пытается административными мерами сузить круг обсуждения болевых точек общественного развития. Мы дожили до того дня, когда власть перестала рассматривать народ как потенциальный источник неповиновения, протеста или опасности. Мы, как тот росток, что пробился к солнцу через плотное асфальтовое покрытие. Росток, способный сформировать активное и действенное общественное мнение, с которым власть отчасти уже считается, а в перспективе - просто обязана будет считаться. Это – именно те инвестиции в развитие общества и государства, которые уже дали первые всходы.



Автор далёк от эйфории и иллюзий. Дурости, граничащей с мракобесием, и непрофессионализма чиновников на наш век хватит точно. Желающие вновь закатать нас в асфальт не перевелись и не вымерли. Более того, они уверены, что их время еще вернется. Не должно вернуться. По крайней мере, этого нельзя допустить.



Общественный запрос на профессиональную, справедливую и неподкупную власть, вызывающую уважение и доверие, а не презрение и брезгливость, уже существует. Это – бесспорное, и быть может, самое существенное достижение уходящего года. Остальное – вопрос времени.



С наступающим 2019 годом, уважаемые читатели! Здоровья вам, терпения и оптимизма! Прорвёмся, если не надорвёмся.



Начнем со ставших доступными цифр. По сообщению Госкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-ноября составил 28,7 миллиарда долларов, что на 17,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разница между объемами экспорта и импорта составила 6 миллиардов долларов - 150 процентов в пользу импорта. ВВП на душу населения, если верить министру финансов, равен 1300 долларов, а по паритету покупательной способности населения – 5500 долларов. То есть, три четверти экономики страны по-прежнему находится в тени. Совокупный внешний долг с начала года вырос до 16,4 миллиарда долларов. Снижается объем чистых золотовалютных резервов. Только за последний месяц он уменьшился на эквивалент 425 миллионов долларов. Уровень инфляции - 17 процентов. Средний уровень зарплаты не превысил эквивалента в 200 долларов.Чего ждать в будущем году, который глава государства предложил определить, как год активных инвестиций и социального развития? По его же прогнозам, дефицит государственного бюджета 2019 года составит около 4,5 триллиона сумов. Уровень инфляции, если судить по предложениям банков разместить в них вклады физическим лицам, ожидается не ниже 25 процентов.Рост цен на товары и услуги, ощущаемый в уходящем году, неизбежен и в следующем. В первую очередь, в связи с переводом большей части предприятий, ранее работавших на едином налоге, на общеустановленную систему налогообложения. Она предполагает уплату НДС.Для предприятий с оборотом, превышающим 3 миллиарда сумов в год, это 20 процентов. На кого ложится дополнительная налоговая нагрузка? Правильно, на нас с вами. Понимает ли это президент? Понимает. «Необходимо организовать такое налоговое администрирование, при котором даже широкое внедрение налога на добавленную стоимость не должно привести к росту цен на потребительские товары», - потребовал он, обращаясь с Посланием.Ладно бы новые условия ведения бизнеса были бы равными для всех его субъектов. Нет же. Мы по-прежнему сохраняем льготы компаниям, имеющим отношение к влиятельным персонам, либо тем, что патронирует государство. Да, президент обещал уравнять всех, но есть подозрения, что среди равных кто-то все равно будет ровнее.Можно ли было решить проблему собираемости налогов иначе? Специалисты отвечают утвердительно и конкретизируют: необходимо просто повысить платежную дисциплину. Однако для этого нужны честные чиновники фискальных ведомств. Где их взять, если чуть ли не каждый приходящий на работу сюда, изначально не планирует жить на одну зарплату.Такой пример. Власть освободила от уплаты акциза компании, импортирующие строительные материалы, обязав их проводить товар через биржу и перечислять в казну 5 процентов с оборота. Всего 5, но импортеры и их не платят. Воспользовавшись пробелом в законодательстве, они уплачивают этот процент с суммы предоплаты, составляющей 15 процентов. То есть, 5 процентов с 15-ти. Бюджет не досчитывается миллиардов налогов, контролирующих структур – тьма, но никого еще за эти уловки к ответственности не привлекли. Почему? Есть подозрение, что за простыми импортерами стоят совсем непростые чиновники.Кадры управленцев на всех уровнях власти – по-прежнему основная головная боль страны и её лидера. Так уж сложилось, что грамотные и порядочные люди доходят до управления штучно и вопреки системе. Перспективных и самостоятельно мыслящих, способных отстаивать свою точку зрения, даже если она идёт вразрез с точкой зрения вышестоящего руководства, окружение отсекает на дальних подступах. Совсем недавний пример: «Верный душой и сердцем Президенту нашей страны…» - так охарактеризован на сайте ГНК новый председатель налогового комитета. Не закону верен, не народу, заметьте, а первому лицу государства.Или недавние региональные клятвы на верность президенту. Большую часть жизни автор прожил при советской власти, многократно обруганной прежним политическим руководством суверенного Узбекистана. Но даже при ней невозможно было представить, чтобы колхозники клялись в верности председателю колхоза! Сравнение, кстати, вполне корректное – должность председателя была выборной.Нужны ли нынешнему президенту страны заверения в личной преданности? Уверен, что нет, хотя бы потому, что он хорошо знает им цену. Ему нужны люди, способные не льстить сутками напролёт, а самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. Те, кто рассматривает свое пребывание во власти не как кратчайший путь к личному обогащению, а как служение стране и народу. В них сегодня острейший дефицит.Вчера получили письмо, авторы которого рассказали о новом генеральном директоре компании, днями перешедшей под патронат государства. Первое, что он сделал, - назначил своим советником своего тестя, а на другие столь же хорошо оплачиваемые должности - еще шестерых родственников и друзей. Он один такой? Нет. Каждый второй – со своим бизнес планом.Означает ли все перечисленное выше крах надежд на лучшую жизнь? Не означает. Это скорее неизбежные, хоть и затянувшиеся болезни, сопровождающие любое государство, стремящееся перейти из стадии государственного феодализма с элементами рабовладения в формат социально ориентированного. Отсюда и девиз 2019 года – «Год активных инвестиций и социального развития». Смеем предположить, что президент имел в виду не только деньги. Он рассматривает инвестиции как комплекс социально-экономических проблем, которые необходимо преодолеть в кратчайшие сроки. Узбекистан и так сильно отстал от других государств, в том числе и постсоветского образования. Времени - в обрез. Упустим еще один предоставленный историей шанс, рискуем навсегда остаться на обочине цивилизации, утешая себя тем, что есть на планете страны, где люди живут еще хуже.В чем, на наш взгляд, главное достижение Узбекистана за последние два с небольшим года? Мы научились возражать власти, если не согласны с её решениями. Не все, не везде, не всегда, но лиха беда начало.Мы перестали бояться за неосторожно брошенную реплику с политическим контекстом, за слово, которое совсем недавно расценили бы как покушение на государственный строй. Мы открыли свою страну, не утаивая наших проблем. Мы перестали видеть в соседях врагов или недоброжелателей, а они – в нас. Мы открыто ругаем власть, если она пытается административными мерами сузить круг обсуждения болевых точек общественного развития. Мы дожили до того дня, когда власть перестала рассматривать народ как потенциальный источник неповиновения, протеста или опасности. Мы, как тот росток, что пробился к солнцу через плотное асфальтовое покрытие. Росток, способный сформировать активное и действенное общественное мнение, с которым власть отчасти уже считается, а в перспективе - просто обязана будет считаться. Это – именно те инвестиции в развитие общества и государства, которые уже дали первые всходы.Автор далёк от эйфории и иллюзий. Дурости, граничащей с мракобесием, и непрофессионализма чиновников на наш век хватит точно. Желающие вновь закатать нас в асфальт не перевелись и не вымерли. Более того, они уверены, что их время еще вернется. Не должно вернуться. По крайней мере, этого нельзя допустить.Общественный запрос на профессиональную, справедливую и неподкупную власть, вызывающую уважение и доверие, а не презрение и брезгливость, уже существует. Это – бесспорное, и быть может, самое существенное достижение уходящего года. Остальное – вопрос времени.