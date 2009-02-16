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Вывод из теневого оборота

Власть намерена перекрыть нелегальные каналы ввоза в страну электронной техники с возможностями пользования услугами мобильной связи и тем самым существенно увеличить налоговые поступления в бюджет. Основанием для подобного вывода стал вынесенный на общественное обсуждение проект постановления правительства «Об утверждении положения о порядке и условиях регистрации мобильных устройств».

Документ регламентирует порядок и условия регистрации мобильных телефонов и устройств с модулем мобильной связи. Регистрации подлежат все используемые, ввозимые, реализуемые, производимые мобильные телефоны (например, телефоны, смартфоны) и устройства с модулем мобильной связи (например, ноутбуки, планшетные компьютеры, модемы, банкоматы, инфокиоски, умные часы, устройства телеметрии, элементы систем безопасности, умного дома), предоставляющие абонентам на территории Узбекистана возможность пользования услугами мобильной связи в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Пользование услугами мобильной связи с помощью незарегистрированных мобильных устройств в сети мобильной связи ограничат.

Вывод из теневого оборота


Соб. инф.



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Просмотров: 571     30 декабря 2018


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