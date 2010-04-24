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У компании удалили яйцо

Мобильный оператор Universal Mobile Systems (UMS), собственником которого является государство, решил сменить вывеску. С 1 января 2019 года он будет работать под торговой маркой Mobiuz. Оператор полагает, что ребрендинг способен отвечать «новым веяниям, нести ценности, смысловую и идейную составляющую».

Напомним, что UMS появилась на развалинах МТС, которую вынудили продать свою долю в капитале за 1 доллар США. Возможно, новый логотип с удаленным яйцом и новое название компании обусловлены стремлением государства минимизировать возможные параллели с недавним прошлым.

У компании удалили яйцо


Соб. инф.



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Просмотров: 71     31 декабря 2018


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