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Завтра будет лучше, чем вчера

Президент Узбекистана поздравил народ страны с новым 2019 годом и выразил уверенность, что в новом году страна будет укреплять мир и спокойствие, межнациональное и гражданское согласие в обществе. «Мы усилим работу по повышению благосостояния населения, социальной защите малообеспеченных семей и всех, кто нуждается в поддержке», - заявил глава государства.

Завтра будет лучше, чем вчера


Соб. инф.



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Просмотров: 248     1 января 2019


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