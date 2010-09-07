Завтра будет лучше, чем вчера

Президент Узбекистана поздравил народ страны с новым 2019 годом и выразил уверенность, что в новом году страна будет укреплять мир и спокойствие, межнациональное и гражданское согласие в обществе. «Мы усилим работу по повышению благосостояния населения, социальной защите малообеспеченных семей и всех, кто нуждается в поддержке», - заявил глава государства.
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