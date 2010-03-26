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Немцы над Самаркандом

С 15 января 2019 года для граждан Германии, решивших посетить Узбекистан в качестве туристов, вводится безвизовый режим сроком на 30 дней. Жест доброй воли приурочен к предстоящему визиту президента Узбекистана в ФРГ. Первоначально введение безвизового режима с Германией было запланировано на 1 января 2021 года.

Согласно официальной версии, размещенной на сайте Государственного комитета по туризму, ускорению принятия решения также способствовала активность немцев, воспользовавшихся программой получения электронной визы. Досрочное введение безвизового режима направлено на дальнейшее «укрепление культурного, научного, образовательного обмена между странами, улучшение инвестиционного климата и увеличение туристического потока», - говорится в сообщении Госкомтуризма Узбекистана.

Немцы над Самаркандом


Соб. инф.



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Просмотров: 1996     4 января 2019


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