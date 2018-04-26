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Сердце не выдержало

6 января на 49-м году жизни в результате обширного инфаркта на своем рабочем месте скончался заместитель хокима Андижанской области по вопросам инвестиций Саломбек Хабибуллаев – сын председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1988-1989) Пулата Хабибуллаева.

Люди, хорошо знавшие, покойного, отзываются о нем как об исключительно порядочном и честном человеке. В бытность первого президента Узбекистана он по надуманному обвинению провел месяц в следственном изоляторе СНБ. В разные годы работал в МВЭСиТ, возглавлял узбекско-японский бизнес центр (UJC). На государственную службу был возвращен нынешним президентом страны. В должность заместителя главы областной администрации вступил в конце января прошлого года.

Похоронят С. Хабибуллаева 7 января на кладбище Минор в Ташкенте.

Сердце не выдержало


Соб. инф.



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Просмотров: 1259     7 января 2019


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