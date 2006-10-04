Есть что скрывать

7 января в Юнусабадском районном суде по уголовным делам начался судебный процесс над бывшим генеральным прокурором Узбекистана Рашитом Кадыровым и иными лицами, проходящими с ним по одному делу.







Несмотря на обещание сделать суд открытым и гласным, данное вскоре после ареста Р. Кадырова, первое заседание прошло в закрытом режиме, без предварительного оповещения общественности и прессы. Не исключено, что таким образом власть решила исключить вероятность неожиданных заявлений подсудимых о применении к ним незаконных методов следствия, ставящих под сомнение его объективность и беспристрастность. Не исключено и то, что в зале суда могут прозвучать факты, имена и фамилии, не вписывающиеся в прокрустово ложе обвинения или нежелательные для упоминания.







