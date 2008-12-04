Не уволен, не расхищали

6 января мы опубликовали информацию «Куют железо, не отходя от кассы» с сообщением о снятии с должности начальника управления по закупкам АО «Узметкомбинат» и менеджера ИП ООО SFI management group О. Расулова. Мы также сообщили, что отстранение обусловлено растратой и хищением государственного имущества. Основанием для публикации стали сведения неоднократно проверенного нами источника, ни разу не дававшего повода усомниться в достоверности предоставленных им фактов.



8 января редакция получила опровержение, согласно которому О. Расулов по-прежнему работает в должности начальника управления и не является менеджером ООО SFI Management Group. Кроме того, авторы опровержения, отосланного с адреса дирекции комбината, заверили редакцию, что Б. Шодиев не имел отношения к назначению фигуранта заметки, как было сказано в тексте. Нас также уведомили о неверном изложении степени родства трудовой династии Шодиевых.

Абсурдным было признано утверждение источника, согласно которому «дело спускают на тормозах, а заинтересованные лица из клана, который с подачи Алишера Усманова получил в доверительное управление государственную долю в капитале ведущих предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей экономики Узбекистана, вышли на первых лиц государства с просьбой не раскручивать ситуацию». Ложью и клеветой посчитали авторы утверждение источника о том, что новые хозяева комбината позволяют себе значительно больше, нежели прежние. Частично осужденные, частично, пребывающие в бегах. Дескать, как может подобное быть, когда вся страна единым фронтом встала на бескомпромиссную борьбу с коррупцией до последнего коррупционера.

В целом текст опровержения оказался в семь раз больше объема самой заметки, которую в ООО SFI Management Group потребовали удались с сайта, почему-то посчитав заказной.

Редакция попыталась связаться с источником, чья информация ни разу не давала повода усомниться в её достоверности, однако он впервые за все время сотрудничества оказался вне зоны доступа. В связи с этим мы удаляем публикацию «Куют железо, не отходя от кассы», приносим извинения г-ну О. Расулову, руководству спешно созданного ООО SFI Management Group, но оставляем за собой право вернуться к теме назначений и увольнений, а также освещению схем закупок оборудования и материалов. Правда, теперь только на основании документов.



