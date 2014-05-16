Кандидат на пост председателя?



8 января освобожден из-под стражи бывший исполнительный директор швейцарской компании Zeromax Миродил Джалолов. Об этом, со ссылкой на постановление суда, сообщила узбекская служба радио «Свобода». Это второе освобождение осужденного в течение двух последних лет. Первый раз он вышел на свободу в январе 2017 года, однако вскоре был вновь изолирован от общества.



По слухам, циркулирующим в профессиональной среде с конца прошлого года, М. Джалолов рассматривается как самый вероятный кандидат на должность председателя правления Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» или же одного из её значимых подразделений.



Напомним, что последним масштабным объектом компании Zeromax стал Дворец Форумов в центре Ташкента, за глаза именуемый «Домом колхозника», «Рейхстагом» или «Мавзолеем». Указом первого президента Узбекистана за объект, сданный в эксплуатацию всего за два года вместо полагающихся пяти, М. Джалалов был удостоен звания «Заслуженный строитель Узбекистана». После торжественной сдачи в эксплуатацию дворца, в конце августа 2009 года, начались масштабные прокурорские проверки на предмет завышения стоимости строительства. Проблемы Zeromax GmbH привели сначала к параличу её производственной деятельности, а позже - к поэтапной ликвидации. Многомиллионные долги компании перед иностранными поставщиками строительных материалов и оборудования остались непогашенными.



В середине июня 2012 года Zeromax GmbH в Узбекистане юридически прекратила свое существование. Основанием для подобного вывода стал тот факт, что Национальный холдинг «Узбекнефтегаз» увеличил уставный капитал за счет размещения дополнительной эмиссии. Все акции было решено продать Госкомимуществу по закрытой подписке, а их оплату произвести путем передачи в уставный капитал холдинга государственных активов 17 предприятий, созданных ранее с участием Zeromax.



По слухам, циркулирующим в профессиональной среде с конца прошлого года, М. Джалолов рассматривается как самый вероятный кандидат на должность председателя правления Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» или же одного из её значимых подразделений.Напомним, что последним масштабным объектом компании Zeromax стал Дворец Форумов в центре Ташкента, за глаза именуемый «Домом колхозника», «Рейхстагом» или «Мавзолеем». Указом первого президента Узбекистана за объект, сданный в эксплуатацию всего за два года вместо полагающихся пяти, М. Джалалов был удостоен звания «Заслуженный строитель Узбекистана». После торжественной сдачи в эксплуатацию дворца, в конце августа 2009 года, начались масштабные прокурорские проверки на предмет завышения стоимости строительства. Проблемы Zeromax GmbH привели сначала к параличу её производственной деятельности, а позже - к поэтапной ликвидации. Многомиллионные долги компании перед иностранными поставщиками строительных материалов и оборудования остались непогашенными.