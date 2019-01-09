Пеньки партийные

8 января на состоявшемся учредительном съезде Экологическое движение Узбекистана трансформировалось в Экологическую партию. Трансформация произошла в полном соответствии с пожеланиями президента страны, высказанными чуть более года назад.
По мнению экспертов, смена вывески, осуществленная представителями движения, ничего не изменит в деятельности парламента, где партии не конкурируют друг с другом, а все вместе поддерживают и одобряют решения главы государства.
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