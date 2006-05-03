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Обратная сторона января

В первые дни нового 2019 года граждане Узбекистана столкнулись с повышением цен на продукты питания и товары широкого потребления. Успокоительные пилюли, интенсивно раздаваемые населению чиновниками всех уровней и топ-менеджерами крупных торговых сетей офшорной ориентации, будут действенны еще месяц по максимуму, после чего люди окончательно поймут, что им просто вешали лапшу на уши.

Начало года ознаменовалось и существенным ростом курса доллара по отношению к национальной валюте (1:8450-8500), активизацией «черного» рынка купли-продажи иностранной валюты. Предприниматели констатируют, что вернулась и слегка подзабытая разница в стоимости товаров при оплате наличными и по безналичному расчету. Она вновь составляет 20 процентов, а по ряду позиций – 25. То есть, товар дорожает при оплате перечислением. Скверный признак. Ряд импортных товаров вообще стали продавать только за наличные, не фиксируя реализацию и почти не инкассируя выручку.

Бизнес, три четверти которого и без того находятся в тени, ускорил перемещение в этом же направлении. Если так дело пойдет дальше, к марту этого года курс американского доллара к узбекскому суму будет выражаться пропорцией 1:9000.

Зарплата точно не поспеет за ростом цен, пенсии – тем более. Даже если предположить невозможное, и все пенсионеры выйдут на работу, им сложно будет выжить. Управляющие компании, которым планируется передать жилой фонд сначала Ташкента, а потом и других крупных городов страны, выжмут последние соки из бедных и в разы снизят покупательную способность тех, кто считал себя относительно обеспеченным.

Дальнейший неизбежный рост цен на энергоносители и коммунальные услуги вызовет цепную реакцию – к концу года соотношение валют может выглядеть 1:10000. Бизнес ускорит вывод капитала и увеличит его объемы, используя для этого все доступные и хорошо известные ему способы. Имущественное расслоение в обществе примет рискованные размеры, люди станут роптать.

Власть вспомнит о репрессивных методах экономического регулирования и придаст фискальным и силовым структурам дополнительные полномочия. Получившие полномочия, под предлогом защиты государственных интересов, начнут работать исключительно на личное обогащение, уничтожая тех, кто против, и кормясь от тех, кто условия принял. Ручеёк внешних инвестиций в экономику окончательно пересохнет. Страна вернется к тому, от чего попыталась уйти.

Мрачно? Мрачно. Не дай Бог, сбудется.

Ожидаемой ли представлялась подобная перспектива? Говорят, что да, как ожидаемо было и сокращение поступлений в бюджет, вызванное нежеланием бизнеса заморачиваться исчислением НДС. Нечто похожее в современной истории Узбекистана уже было. В 2006 году, если не изменяет память. Тогда налогом на добавленную стоимость обложили всё – от производства до общественного питания. Чуть ли не с каждого столика в кафе пытались исчислять. Продолжалось это полгода. После чего НДС тихо и без шума отменили. Поняли, что сморозили.

Обратная сторона января


Соб. инф.



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Просмотров: 1725     10 января 2019


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