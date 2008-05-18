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Жизнь на помойке

Жители многоквартирного дома №78 по улице Мирзо Улугбека одноименного района Ташкента долго и безрезультатно обивают пороги государственных учреждений с одной единственной просьбой – благоустроить территорию, освобожденную от личных гаражей, создав на ней детскую площадку, а не точку сбора мусора.

Проблема в том, что в непосредственной близости от этого дома построен спортивно-оздоровительный комплекс для богатых. Богатых не устраивает вид из окон на мусоросборник, а потому владельцы комплекса делают все для того, чтобы перенести его ближе к жилым домам. Единственное свободное место – территория, еще недавно занятая гаражами. В свое время представители местной власти клятвенно обещали создать здесь детскую площадку, однако обещание свое явно забыли. Это с нашей властью происходит регулярно. Мало того, что горы строительного мусора так и лежат в двух шагах от трассы, по которой ежедневно курсирует кортеж главы государства, так здесь еще и помойку грозят устроить.

Письма во все инстанции, включая так называемые народные приемные, результата не дают. Жителей просто футболят в надежде, что рано или поздно они смиряться со своей незавидной участью.

К месту сказать, что эти же жители два года не могут добиться ознакомления с документами на кредит в размере 128,8 миллиона сумов, который без их согласия получило руководство товарищества собственников жилья. Обращение в местный РОВД, где заведено уголовное дело по признакам хищения денежных средств, взятых в кредит под благоустройство, остаются без ответа. Председатель ТЧСЖ финансовые документы представить отказывается. Если сейчас такое творится, что будет, когда появятся управляющие компании?

Словом, ситуация типичная для Ташкента и страны в целом. На людей, не имеющих влиятельной родни и денег, власть плевать хотела. Кто сказал, что чиновник для народа, а не наоборот? Сказать можно все что угодно - от лозунгов мы еще не отвыкли.

Жизнь на помойке

Жизнь на помойке


Соб. инф.



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Просмотров: 1281     10 января 2019


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