Земля станет частной собственностью



Согласно указу президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации», с 1 июля 2019 года юридическим лицам — резидентам Узбекистана и физическим лицам — гражданам Узбекистана будет разрешено приватизировать земельные участки несельскохозяйственного назначения. Приватизированные участки будут считаться частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенными. Документ также гарантирует реализацию права собственности на земельные участки для физических и юридических лиц под жилыми, нежилыми зданиями и строениями.

Полный текст указа в открытом доступе должен появиться после полуночи.



