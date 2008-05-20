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Земля станет частной собственностью

Согласно указу президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации», с 1 июля 2019 года юридическим лицам — резидентам Узбекистана и физическим лицам — гражданам Узбекистана будет разрешено приватизировать земельные участки несельскохозяйственного назначения. Приватизированные участки будут считаться частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенными. Документ также гарантирует реализацию права собственности на земельные участки для физических и юридических лиц под жилыми, нежилыми зданиями и строениями.

Полный текст указа в открытом доступе должен появиться после полуночи.

Земля станет частной собственностью


Соб. инф.



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Просмотров: 1655     12 января 2019


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