Где справить нужду?



7-12 января 2019 года



Ведущие республиканские газеты 8 января опубликовали указ президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» и два постановления - «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» и «О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кандидатов на должности судей, переподготовки, повышения квалификации судей и работников аппарата судов».



В печати 9 января под заголовком «Определены основные задачи по разработке и реализации инвестиционных проектов» опубликован отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов, намеченных на текущий год.



В этот же день газеты поместили на своих страницах постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности секторов по комплексному социально-экономическому развитию регионов».



Во всех республиканских изданиях 10 января опубликован указ «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе».



В печати 11 января публикуется отчет УзА, озаглавленный «Главная цель – обеспечение мирной и спокойной жизни народа». В нем говорится, что президент 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района Ташкента. В этот же день под председательством главы государства состоялось видеоселекторное совещание, посвященное дальнейшим задачам по обеспечению мира и общественной безопасности в стране, предупреждению преступности.



В этих же номерах газет опубликован указ «О выработке эффективной модели государственного регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области».



В субботних номерах республиканских изданий опубликован отчет УзА «Создание всех условий для благополучия населения – наша главная цель». В нем рассказывается о пребывании президента в Самаркандской области.



В этот же день газеты опубликовали три указа - «О назначении Турдимова Э.О. на должность хокима Самаркандской области», «О мерах по кардинальному совершенствованию системы реализации государственной политики в сфере экономического развития» и «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» в течение минувшей недели опубликовали законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка» и «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов взимания государственной пошлины в судах».



В этих же изданиях 8 января под рубрикой «Сегодня День работников прокуратуры Республики Узбекистан» целая страница отведена под статью «Ответственность, преданность, честность – важные критерии деятельности». Её, автор, заместитель Генпрокурора страны, рассказал о деятельности ведомства. А 11 января газеты опубликовали большое интервью с министром обороны под заголовком «Национальная армия – наша гордость и опора».



Ряд изданий 9 января опубликовали сообщение о том, что в Ташкенте состоялся учредительский съезд Экологической партии Узбекистана. «На пленуме Центрального совета рассмотрены организационные вопросы, избраны члены исполкома, председатель и его заместители, утверждена символика партии. Председателем избран заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов», - пишут СМИ.



Газета «Правда Востока» 9 января под рубрикой «Проблема» опубликовала реплику, озаглавленную «За красивым фасадом – ужасный двор». Речь об одной из центральных улиц Ташкента. Свежевыкрашенный фасад дома скрывает двор, напоминающий мусорную свалку. Здесь ликвидировали железные гаражи, но забыли благоустроить территорию.



В этом же издании 10 января опубликована критическая заметка под заголовком «А есть ли газ?». Автор рассказывает о ситуации в одном из районов Самаркандской области. Газ в дома людей не подается вообще, а они числятся в списке тех, кто подсоединен к газопроводу. Следовательно, в дополнительных энергоносителях эти граждане не нуждаются. Автор описывает истории, когда незначительное количество природного газа граждане пытаются в буквальном смысле отобрать друг у друга, устанавливая насосы и другие приспособления.



Тему продолжила газета «Хабар», опубликовав 11 января материал под заголовком «Неужели на селе живет люди второго сорта?». Автор пишет о проблеме перебоев в подаче электроэнергии в селах. «Никто не может внятно объяснить причину того, почему электроэнергия не поставляется нормально и когда эта проблема будет решена. Неужели жители сел – это люди второго сорта?», - задается автор риторическими вопросами.



В газете XXI Asr 10 января опубликована большая статья под заголовком «Учителя, оставшиеся без «Маърифата». Речь - о газете Министерства народного образования «Маърифат» (в переводе - просвещение). Автор пишет, что был всегда против принудительной подписки на газеты. Но увидев число подписчиков на газету «Маърифат», поразился. В стране почти полмиллиона педагогов, а тираж газеты – 12700. «Понимаю, что в мыслях поднимается вопрос о качестве издания. В этом нет сомнений. Сам много лет читал и даже работал в этой газете, слышал мнение педагогов-интеллигентов и заверяю: «Маърифат» должен читать каждый учитель…», - пишет автор. Затем он подвергает критике профильное министерство, которое ответственно за такое положение дел.



Тему продолжила газета «Молодежь Узбекистана» в статье «Где наша газета? или куда ведет эйфория не читающего «читателя». Автор также пишет о проблеме маленького тиража газет «Маърифат» и «Учитель Узбекистана». «Счастливые учителя, сбросившие бремя подписки, пребывают в состоянии эйфории. Говоря об изменениях в системе образования, чуть ли не первым пунктом называют отмену «принудительного просвещения», не предполагая, что эта радость принижает образ современного учителя. Подписное метание из крайности в крайность еще скажется как на учебном, так и на воспитательном процессе.», - пишет автор. Затем признает: «Да, настало время электронных газет. Они рвутся в бой. Однако зачем расчищать плацдарм, формируя общественное мнение против печатных СМИ? Здорово сыграли на чувствах обиженных потенциальных подписчиков, поставив во главу угла отказ от пресловутых разнарядок. Только почему-то никто не вспоминает, как искусственно раздувался этот список газетами и журналами, не нашедшими своего читателя».



Газета «Жамият» опубликовала реплику под заголовком «Мы – журналисты, но говорить громко мы не можем». Автор описывает свои регулярные поездки на поезде по маршруту «Ташкент-Термез». «Билетов в кассах нет, вагоны переполнены, проводники без стеснения собирают деньги за проезд, укладывая людей даже в проходах».



Газета «Ишонч-Доверие» 11 января опубликовала статью под заголовком «Платные полиэтиленовые пакеты: защита экологии или новая статья доходов?». Автор попытался изучить, как люди восприняли новые правила, согласно которым за пакеты в крупных магазинах следует платить отдельно. В магазинах сообщили, что пакетов начали брать меньше. А большинство покупателей нововведение не поддержали, пожаловались на то, что это бьет по карману. Но никто не сказал, что в целях экономии стал приходить за покупками со своей многоразовой авоськой.



Издание «Иктисодий газета» 11 января опубликовало большой материал под заголовком «Пора снять завесу стеснения». Речь - об общественных туалетах и мерах по их приведению в нормальный вид, чтобы в первую очередь не отпугивать иностранных туристов. «Пришло время изучать мировой опыт», - пишет автор.



Ведущие республиканские газеты 8 января опубликовали указ президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» и два постановления - «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» и «О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кандидатов на должности судей, переподготовки, повышения квалификации судей и работников аппарата судов».В печати 9 января под заголовком «Определены основные задачи по разработке и реализации инвестиционных проектов» опубликован отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов, намеченных на текущий год.В этот же день газеты поместили на своих страницах постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности секторов по комплексному социально-экономическому развитию регионов».Во всех республиканских изданиях 10 января опубликован указ «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе».В печати 11 января публикуется отчет УзА, озаглавленный «Главная цель – обеспечение мирной и спокойной жизни народа». В нем говорится, что президент 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района Ташкента. В этот же день под председательством главы государства состоялось видеоселекторное совещание, посвященное дальнейшим задачам по обеспечению мира и общественной безопасности в стране, предупреждению преступности.В этих же номерах газет опубликован указ «О выработке эффективной модели государственного регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области».В субботних номерах республиканских изданий опубликован отчет УзА «Создание всех условий для благополучия населения – наша главная цель». В нем рассказывается о пребывании президента в Самаркандской области.В этот же день газеты опубликовали три указа - «О назначении Турдимова Э.О. на должность хокима Самаркандской области», «О мерах по кардинальному совершенствованию системы реализации государственной политики в сфере экономического развития» и «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации».Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» в течение минувшей недели опубликовали законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка» и «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов взимания государственной пошлины в судах».В этих же изданиях 8 января под рубрикой «Сегодня День работников прокуратуры Республики Узбекистан» целая страница отведена под статью «Ответственность, преданность, честность – важные критерии деятельности». Её, автор, заместитель Генпрокурора страны, рассказал о деятельности ведомства. А 11 января газеты опубликовали большое интервью с министром обороны под заголовком «Национальная армия – наша гордость и опора».Ряд изданий 9 января опубликовали сообщение о том, что в Ташкенте состоялся учредительский съезд Экологической партии Узбекистана. «На пленуме Центрального совета рассмотрены организационные вопросы, избраны члены исполкома, председатель и его заместители, утверждена символика партии. Председателем избран заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов», - пишут СМИ.Газета «Правда Востока» 9 января под рубрикой «Проблема» опубликовала реплику, озаглавленную «За красивым фасадом – ужасный двор». Речь об одной из центральных улиц Ташкента. Свежевыкрашенный фасад дома скрывает двор, напоминающий мусорную свалку. Здесь ликвидировали железные гаражи, но забыли благоустроить территорию.В этом же издании 10 января опубликована критическая заметка под заголовком «А есть ли газ?». Автор рассказывает о ситуации в одном из районов Самаркандской области. Газ в дома людей не подается вообще, а они числятся в списке тех, кто подсоединен к газопроводу. Следовательно, в дополнительных энергоносителях эти граждане не нуждаются. Автор описывает истории, когда незначительное количество природного газа граждане пытаются в буквальном смысле отобрать друг у друга, устанавливая насосы и другие приспособления.Тему продолжила газета «Хабар», опубликовав 11 января материал под заголовком «Неужели на селе живет люди второго сорта?». Автор пишет о проблеме перебоев в подаче электроэнергии в селах. «Никто не может внятно объяснить причину того, почему электроэнергия не поставляется нормально и когда эта проблема будет решена. Неужели жители сел – это люди второго сорта?», - задается автор риторическими вопросами.В газете XXI Asr 10 января опубликована большая статья под заголовком «Учителя, оставшиеся без «Маърифата». Речь - о газете Министерства народного образования «Маърифат» (в переводе - просвещение). Автор пишет, что был всегда против принудительной подписки на газеты. Но увидев число подписчиков на газету «Маърифат», поразился. В стране почти полмиллиона педагогов, а тираж газеты – 12700. «Понимаю, что в мыслях поднимается вопрос о качестве издания. В этом нет сомнений. Сам много лет читал и даже работал в этой газете, слышал мнение педагогов-интеллигентов и заверяю: «Маърифат» должен читать каждый учитель…», - пишет автор. Затем он подвергает критике профильное министерство, которое ответственно за такое положение дел.Тему продолжила газета «Молодежь Узбекистана» в статье «Где наша газета? или куда ведет эйфория не читающего «читателя». Автор также пишет о проблеме маленького тиража газет «Маърифат» и «Учитель Узбекистана». «Счастливые учителя, сбросившие бремя подписки, пребывают в состоянии эйфории. Говоря об изменениях в системе образования, чуть ли не первым пунктом называют отмену «принудительного просвещения», не предполагая, что эта радость принижает образ современного учителя. Подписное метание из крайности в крайность еще скажется как на учебном, так и на воспитательном процессе.», - пишет автор. Затем признает: «Да, настало время электронных газет. Они рвутся в бой. Однако зачем расчищать плацдарм, формируя общественное мнение против печатных СМИ? Здорово сыграли на чувствах обиженных потенциальных подписчиков, поставив во главу угла отказ от пресловутых разнарядок. Только почему-то никто не вспоминает, как искусственно раздувался этот список газетами и журналами, не нашедшими своего читателя».Газета «Жамият» опубликовала реплику под заголовком «Мы – журналисты, но говорить громко мы не можем». Автор описывает свои регулярные поездки на поезде по маршруту «Ташкент-Термез». «Билетов в кассах нет, вагоны переполнены, проводники без стеснения собирают деньги за проезд, укладывая людей даже в проходах».Газета «Ишонч-Доверие» 11 января опубликовала статью под заголовком «Платные полиэтиленовые пакеты: защита экологии или новая статья доходов?». Автор попытался изучить, как люди восприняли новые правила, согласно которым за пакеты в крупных магазинах следует платить отдельно. В магазинах сообщили, что пакетов начали брать меньше. А большинство покупателей нововведение не поддержали, пожаловались на то, что это бьет по карману. Но никто не сказал, что в целях экономии стал приходить за покупками со своей многоразовой авоськой.