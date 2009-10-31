Где справить нужду?

Ведущие республиканские газеты 8 января опубликовали указ президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» и два постановления - «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» и «О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кандидатов на должности судей, переподготовки, повышения квалификации судей и работников аппарата судов».
В печати 9 января под заголовком «Определены основные задачи по разработке и реализации инвестиционных проектов» опубликован отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов, намеченных на текущий год.
В этот же день газеты поместили на своих страницах постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности секторов по комплексному социально-экономическому развитию регионов».
Во всех республиканских изданиях 10 января опубликован указ «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе».
В печати 11 января публикуется отчет УзА, озаглавленный «Главная цель – обеспечение мирной и спокойной жизни народа». В нем говорится, что президент 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района Ташкента. В этот же день под председательством главы государства состоялось видеоселекторное совещание, посвященное дальнейшим задачам по обеспечению мира и общественной безопасности в стране, предупреждению преступности.
В этих же номерах газет опубликован указ «О выработке эффективной модели государственного регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области».
В субботних номерах республиканских изданий опубликован отчет УзА «Создание всех условий для благополучия населения – наша главная цель». В нем рассказывается о пребывании президента в Самаркандской области.
В этот же день газеты опубликовали три указа - «О назначении Турдимова Э.О. на должность хокима Самаркандской области», «О мерах по кардинальному совершенствованию системы реализации государственной политики в сфере экономического развития» и «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации».
Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» в течение минувшей недели опубликовали законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка» и «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов взимания государственной пошлины в судах».
В этих же изданиях 8 января под рубрикой «Сегодня День работников прокуратуры Республики Узбекистан» целая страница отведена под статью «Ответственность, преданность, честность – важные критерии деятельности». Её, автор, заместитель Генпрокурора страны, рассказал о деятельности ведомства. А 11 января газеты опубликовали большое интервью с министром обороны под заголовком «Национальная армия – наша гордость и опора».
Ряд изданий 9 января опубликовали сообщение о том, что в Ташкенте состоялся учредительский съезд Экологической партии Узбекистана. «На пленуме Центрального совета рассмотрены организационные вопросы, избраны члены исполкома, председатель и его заместители, утверждена символика партии. Председателем избран заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов», - пишут СМИ.
Газета «Правда Востока» 9 января под рубрикой «Проблема» опубликовала реплику, озаглавленную «За красивым фасадом – ужасный двор». Речь об одной из центральных улиц Ташкента. Свежевыкрашенный фасад дома скрывает двор, напоминающий мусорную свалку. Здесь ликвидировали железные гаражи, но забыли благоустроить территорию.
В этом же издании 10 января опубликована критическая заметка под заголовком «А есть ли газ?». Автор рассказывает о ситуации в одном из районов Самаркандской области. Газ в дома людей не подается вообще, а они числятся в списке тех, кто подсоединен к газопроводу. Следовательно, в дополнительных энергоносителях эти граждане не нуждаются. Автор описывает истории, когда незначительное количество природного газа граждане пытаются в буквальном смысле отобрать друг у друга, устанавливая насосы и другие приспособления.
Тему продолжила газета «Хабар», опубликовав 11 января материал под заголовком «Неужели на селе живет люди второго сорта?». Автор пишет о проблеме перебоев в подаче электроэнергии в селах. «Никто не может внятно объяснить причину того, почему электроэнергия не поставляется нормально и когда эта проблема будет решена. Неужели жители сел – это люди второго сорта?», - задается автор риторическими вопросами.
В газете XXI Asr 10 января опубликована большая статья под заголовком «Учителя, оставшиеся без «Маърифата». Речь - о газете Министерства народного образования «Маърифат» (в переводе - просвещение). Автор пишет, что был всегда против принудительной подписки на газеты. Но увидев число подписчиков на газету «Маърифат», поразился. В стране почти полмиллиона педагогов, а тираж газеты – 12700. «Понимаю, что в мыслях поднимается вопрос о качестве издания. В этом нет сомнений. Сам много лет читал и даже работал в этой газете, слышал мнение педагогов-интеллигентов и заверяю: «Маърифат» должен читать каждый учитель…», - пишет автор. Затем он подвергает критике профильное министерство, которое ответственно за такое положение дел.
Тему продолжила газета «Молодежь Узбекистана» в статье «Где наша газета? или куда ведет эйфория не читающего «читателя». Автор также пишет о проблеме маленького тиража газет «Маърифат» и «Учитель Узбекистана». «Счастливые учителя, сбросившие бремя подписки, пребывают в состоянии эйфории. Говоря об изменениях в системе образования, чуть ли не первым пунктом называют отмену «принудительного просвещения», не предполагая, что эта радость принижает образ современного учителя. Подписное метание из крайности в крайность еще скажется как на учебном, так и на воспитательном процессе.», - пишет автор. Затем признает: «Да, настало время электронных газет. Они рвутся в бой. Однако зачем расчищать плацдарм, формируя общественное мнение против печатных СМИ? Здорово сыграли на чувствах обиженных потенциальных подписчиков, поставив во главу угла отказ от пресловутых разнарядок. Только почему-то никто не вспоминает, как искусственно раздувался этот список газетами и журналами, не нашедшими своего читателя».
Газета «Жамият» опубликовала реплику под заголовком «Мы – журналисты, но говорить громко мы не можем». Автор описывает свои регулярные поездки на поезде по маршруту «Ташкент-Термез». «Билетов в кассах нет, вагоны переполнены, проводники без стеснения собирают деньги за проезд, укладывая людей даже в проходах».
Газета «Ишонч-Доверие» 11 января опубликовала статью под заголовком «Платные полиэтиленовые пакеты: защита экологии или новая статья доходов?». Автор попытался изучить, как люди восприняли новые правила, согласно которым за пакеты в крупных магазинах следует платить отдельно. В магазинах сообщили, что пакетов начали брать меньше. А большинство покупателей нововведение не поддержали, пожаловались на то, что это бьет по карману. Но никто не сказал, что в целях экономии стал приходить за покупками со своей многоразовой авоськой.
Издание «Иктисодий газета» 11 января опубликовало большой материал под заголовком «Пора снять завесу стеснения». Речь - об общественных туалетах и мерах по их приведению в нормальный вид, чтобы в первую очередь не отпугивать иностранных туристов. «Пришло время изучать мировой опыт», - пишет автор.
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