Защити нас от родины



14 января в Узбекистане торжественно отмечают День защитников Родины. Но вряд ли этот день станет праздником для полковника Александра Мокеева, в общей сложности отдавшего армии 38 лет, половина из которых пришлась на службу в вооруженных силах суверенного Узбекистана. Дело в том, что в августе 2010 года по сфальсифицированному СНБ обвинению он был приговорен к 15-ти годам лишения свободы по статье 57 Уголовного кодекса (государственная измена). Отсидев 7 лет, 1 месяц и 10 дней, вышел на свободу, но до сих пор не реабилитирован. Не восстановили Александра Михайловича и в воинском звании, досрочно присвоенном еще в бытность командования танковым полком Группы советских войск в Германской демократической республике.



Почему? Похоже, что СГБ, прокуратура и Верховный суд опасаются, что даже единичное признание творившегося в стране произвола вызовет эффект домино, а требовать реабилитации, возмещения нанесенного ущерба и привлечения к уголовной ответственности лиц, творивших и покрывавших беззаконие, станут десятки, если не сотни граждан. По сути, это даже не опасения, а укрывательство от ответственности тех, кто сапогами и угрозами выбивал нужные следствию показания, представлял в суде незаконные обвинения и выносил незаконные приговоры. Скажем жёстче: это обеспечение пояса безопасности для всей правоприменительной и судебной системы, не покаявшейся, не изменившейся принципиально, а лишь подстроившейся под политическую конъюнктуру.



А ведь девять дет назад, когда СНБ провела первые аресты, формируя группу «изменников родины» из числа офицеров и генералов, не ладивших с представителями особого отдела, всё могло пойти по-другому. Могло, если бы не



Вряд ли испытывающие угрызения совести, генералы и сегодня при погонах и должностях. Как сохранил их полковник Атабек Ибадуллаев,



… С чего мы вернулись к неоднократно поднимаемой теме в очередной раз и именно в День защитников Родины? Всё предельно просто. Те, кто сегодня служит в армии и спецслужбах Узбекистана, должны помнить, что родина легко может сдать своих защитников в угоду чьим-то карьерным или корпоративным интересам. А еще - должны знать, кто ими командует и чего можно ожидать от таких командиров.



На всякий случай, мало ли что. История, как известно, развивается по спирали.



Почему? Похоже, что СГБ, прокуратура и Верховный суд опасаются, что даже единичное признание творившегося в стране произвола вызовет эффект домино, а требовать реабилитации, возмещения нанесенного ущерба и привлечения к уголовной ответственности лиц, творивших и покрывавших беззаконие, станут десятки, если не сотни граждан. По сути, это даже не опасения, а укрывательство от ответственности тех, кто сапогами и угрозами выбивал нужные следствию показания, представлял в суде незаконные обвинения и выносил незаконные приговоры. Скажем жёстче: это обеспечение пояса безопасности для всей правоприменительной и судебной системы, не покаявшейся, не изменившейся принципиально, а лишь подстроившейся под политическую конъюнктуру.А ведь девять дет назад, когда СНБ провела первые аресты, формируя группу «изменников родины» из числа офицеров и генералов, не ладивших с представителями особого отдела, всё могло пойти по-другому. Могло, если бы не малодушие тогдашних министра обороны Руслана Мирзаева и секретаря Совбеза Мурада Атаева, более обеспокоенных сохранением собственных генеральских погон, нежели незаконным привлечением к уголовной ответственности недавних сослуживцев, многих из которых они хорошо знали лично, и только с положительной стороны.Вряд ли испытывающие угрызения совести, генералы и сегодня при погонах и должностях. Как сохранил их полковник Атабек Ибадуллаев, оклеветавший Александра Мокеева в обмен на обещанное повышение по службе. Кстати, его действительно не обманули – получил. Сначала - от прежней власти, а затем – от нынешней, поставившей его во главе Государственного комитета по оборонной промышленности. (Недавно, случайно столкнувшись с А. Мокеевым у зала прилёта столичного аэропорта, А. Ибадуллаев попытался путано оправдать свою слабость, обещая буквально на следующий день заехать к нему домой и объясниться подробно. Не заехал, не объяснился. Ни на следующий день, ни позже. Стыдно в глаза смотреть? Нет, скорее, струсил, как и девять лет назад).… С чего мы вернулись к неоднократно поднимаемой теме в очередной раз и именно в День защитников Родины? Всё предельно просто. Те, кто сегодня служит в армии и спецслужбах Узбекистана, должны помнить, что родина легко может сдать своих защитников в угоду чьим-то карьерным или корпоративным интересам. А еще - должны знать, кто ими командует и чего можно ожидать от таких командиров.