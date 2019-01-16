Звёзды россыпью

14 января в Ташкенте состоялась церемония вручения воинских званий, орденов и медалей по случаю Дня защитников родины. Поздравил собравшихся с праздником президент Узбекистана, Верховный главнокомандующий Шавкат Мирзиёев, выразивший уверенность, что каждый из присутствующих всегда мечтал стать генералом.

Кстати о телевизоре. Транслируя сюжет о торжественном собрании по случаю праздника в МВД Узбекистана, камера местного телеканала мельком захватила бывшего министра внутренних дел Закира Алматова, расположившегося в форме генерал-полковника по левую руку от действующего министра.









Кадровый милиционер Абдусалом Азизов, возглавляющий Министерство обороны Узбекистана, стал генерал-лейтенантом, его заместитель Азиз Икрамов – генерал-майором. Повышение в звании получил министр внутренних дел страны Пулат Бабадджанов – он теперь генерал-лейтенант. Командующий Национальной гвардией Баходыр Ташматов стал генерал-полковником. Звания генерал-лейтенанта удостоен советник президента Узбекистана Турсунхан Худойбергенов.Единственным из высшего эшелона силовых структур, кого обошли очередным воинским званием, похоже, стал председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёр Абдуллаев. По крайней мере, в телевизоре его замечено не было, а указов главы государства на сей счёт в открытом доступе нет.