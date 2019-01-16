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Ошибка президента?

Здравствуйте, уважаемая редакция! Вынуждена обратиться к вам, чтобы предать беспредел публичной огласке. Частное предприятие DILMUROD расположено по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Проектная-40. На территории предприятия расположены: вещевой рынок ТТЗ, чайхана, кафетерий и несколько магазинов. Всё это хозяйство располагается возле канала Карасу.

13.07.2018 г. исполняющий обязанности хокима Ташкента Ж. Артыкходжаев принял решение №1043 «Об установлении прибрежных зон каналов и коллекторов, протекающих по территории г. Ташкента». После этого хоким Мирзо Улугбекского района Ш. Иргашев выдаёт доверенность на имя своего заместителя, чтобы тот подал исковые заявления в Ташкентский межрайонный экономический суд о сносе якобы самовольных построек за счёт их владельца. Исковое заявление подано и против ЧП DILMUROD, с приложением всех кадастровых документов и свидетельства о праве собственности на объекты постройки. То есть, администрация района потребовала снести законные строения.

В суде началось цирковое представление с участием пяти судей. Судья Гайрат Машкуров принял исковые заявления без оплаты госпошлины и на следующий день ушёл в отпуск от греха подальше. Заметим, что Налоговый кодекс не освобождает органы местного самоуправления власти от оплаты госпошлины при подаче исковых заявлений.

Далее дело передали судье Илхому Ражабову. Тот на протяжении полутора месяцев не приступал к рассмотрению, поскольку со стороны районной администрации никто не приходил на судебные заседания с надлежаще оформленной доверенностью. Через полтора месяца судья передал материалы дела на рассмотрение своему коллеге - судье Шерзоду Абдуллаеву. 26.11.2018 г. Шерзод Абдуллаев вынес незаконное и антиконституционное решение против ЧП DILMUROD. Ни одно ходатайство стороны защиты не было удовлетворено, поэтому пришлось заявить отвод судье.

Заявление об отводе рассматривал председатель суда Анвар Усманов, отказав в удовлетворении требований. Пришлось заявить отвод всему составу суда, но и это заявление было проигнорировано.

21.12.2018 г. на данное решение суда подана апелляционная жалоба в Ташкентский экономический суд. 29.12.2018 г. судья Ташкентского экономического суда Б. Исрайлов отказал в принятии апелляционной жалобы, сославшись на то, что копия апелляционной жалобы не была направлена в Главное управление архитектуры и строительства Ташкента. Заметим, что Главное управление архитектуры и строительства не указано в качестве третьего лица. В тот же день судья Шерзод Абдуллаев направил исполнительный лист в бюро принудительного исполнения Мирзо Улугбекского района...

Вывод: суд до сих пор выносит решения в створе начальственных ожиданий. Следуй суд закону, он должен был обязать районный хокимият возместить ЧП рыночную стоимость недвижимого имущества и убытков. Такие требования установлены статьями 27 и 28 Жилищного кодекса, Положением правительства от 29.05.2006 г. N97 «О порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд» и Указом президента Узбекистана N УП-5495 от 01.08.2018 г. «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан».

И последнее. Письменные разрешения на объекты недвижимости ЧП DILMUROD выдал Шавкат Мирзиёев в бытность его работы хокимом Мирзо Улугбекского района. В кадастровых книгах есть два решения Ташкентского хозяйственного суда от 30.07.2008 г. и 27.03.2009 г., согласно которым построенные объекты недвижимости являются собственностью ЧП DILMUROD.

Директор ЧП DILMUROD Мадина Исламова


 

Ошибка президента?






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Просмотров: 364     16 января 2019



 
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