Презентация изменений

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17-18 января по приглашению премьер-министра Индии с рабочим визитом эту страну посетит президент Узбекистана. Шавкат Мирзиёев примет участие в работе инвестиционного саммита «Динамичный Гуджарат», который 15 лет проводят по инициативе индийского премьера. Это уже второй визит президента Узбекистана в Индию. Первый состоялся осенью 2018 года.

20-22 января президент Узбекистана совершит официальный визит в Германию. В Берлине его примут президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле.

Согласно распространенному сообщению, в повестке дня - вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, активизации культурно-гуманитарных, научно-образовательных и туристских обменов.

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Соб. инф.



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Просмотров: 337     16 января 2019



 
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