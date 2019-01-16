Презентация изменений



17-18 января по приглашению премьер-министра Индии с рабочим визитом эту страну посетит президент Узбекистана. Шавкат Мирзиёев примет участие в работе инвестиционного саммита «Динамичный Гуджарат», который 15 лет проводят по инициативе индийского премьера. Это уже второй визит президента Узбекистана в Индию. Первый состоялся осенью 2018 года.



20-22 января президент Узбекистана совершит официальный визит в Германию. В Берлине его примут президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле.



Согласно распространенному сообщению, в повестке дня - вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, активизации культурно-гуманитарных, научно-образовательных и туристских обменов.



Шавкат Мирзиёев примет участие в работе инвестиционного саммита «Динамичный Гуджарат», который 15 лет проводят по инициативе индийского премьера. Это уже второй визит президента Узбекистана в Индию. Первый состоялся осенью 2018 года.В Берлине его примут президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле.